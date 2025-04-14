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星國企業家付2.3億離婚　6年後發現「兒子非親生」怒告前妻

新加坡一名男子離婚6年才知道被前妻戴綠帽，原來長子非親生。（示意圖／Pexels）

▲新加坡一名男子離婚6年才知道被前妻戴綠帽，原來長子非親生。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

新加坡一名64歲男企業家與前妻離婚6年，才意外發現自己辛苦養大的長子竟非親生，震驚之餘也將孩子的親媽告上法庭。最終，當地最高法院裁定男方勝訴。

《8視界新聞》報導，新加坡最高法院判決指出，男子現年64歲，是一家從事精密金屬零件加工製造公司的執行董事兼經理。他的前妻為56歲，早年曾與他一同創業，目前無業。雙方1994年結婚，育有兩名現年分別25歲與23歲的子女。

直到2013年底，女子提出離婚申請，隔年4月雙方達成協議，正式辦妥離婚手續。據協議內容，男方同意支付女方930萬新加坡幣（約新台幣2.3億元），作為平分婚姻資產的對價。兩人離婚後各自再婚，開展新生活。

豈料，雙方幾年後因公司股權與財務爭議鬧上法庭。2020年3月，女方控告前夫在公司內壓制身為小股東的她；男方則反控前妻失信在先，並要求歸還她從聯名戶頭提走的18萬8000新加坡幣（約新台幣461萬元）款項。最終，法庭判定其中5萬9237新加坡幣（約新台幣145萬元）屬女方多領，必須歸還。

更令人震驚的是，男方同年5月意外發現，自己與女方所生的長子，實際上與他毫無血緣關係，氣得提告前妻在婚姻期間隱瞞重大事實，並申請暫緩執行雙方離婚協議中的相關條款。雖然被告辯稱自己早已告知此事，但法院最終認定她從未主動披露，批准原告請求。前妻一度提起上訴，最終選擇撤回。

此外，這對怨偶認為婚姻資產估值的截止時間點也有爭議。男方主張，資產應以2014年離婚臨時裁決令發出時間點為準。他強調，雙方離婚後早已分道揚鑣，不應影響現任配偶的權益。

前妻則反駁，她一直在兩人共同經營的公司工作，直到2020年被前夫趕走，因此資產應以當年為分配基準。最終，法官支持男方觀點，認定兩人婚姻已於2014年正式結束，應以該年為婚姻資產的估值截止日期，裁定男方勝訴。

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