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遭驅逐出台灣！陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

陸配網紅「恩綺」因散播涉及武力侵略台灣的影片與言論，遭廢止居留資格。（圖／翻攝自恩綺抖音）

▲陸配網紅「恩綺」因散播涉及武力侵略台灣的影片與言論，遭廢止居留資格。（圖／翻攝自恩綺抖音）

圖文／CTWANT

繼中國籍配偶劉振亞（網名「亞亞在台灣」）因在網路上發表鼓吹「武統」台灣言論，被移民署廢止依親居留許可並要求限期離境後，移民署也宣布，另兩名陸配網紅「小微」與「恩綺」，同樣因散播涉及武力侵略台灣的影片與言論，遭廢止居留資格，並列入管制對象，五年內不得再申請依親居留。

移民署指出，「小微」與「恩綺」於網路平台上多次發布主張武力攻台的影片與言論，內容涉嫌違反我國公共秩序與善良風俗。經相關單位積極蒐證，並依法通知當事人陳述意見、徵詢陸委會等相關機關意見後，依《入出國及移民法》規定廢止其依親居留許可，並要求兩人限期出境，逾期將依法強制遣返。

其中網紅「恩綺」已於3月31日離台，並於4月6日對外表示已返回中國成都，社群帳號名稱也由原本的「恩綺在台灣（感恩遇見）」更名為「恩綺（冥王大維手工藝品店）」，並標註「不談政治謝謝」。

然而恩綺近日再度發表影片，表示自己遭遇網路輿論抹黑與霸凌，並強調儘管背後無人撐腰，她仍會堅持創作。恩綺在影片中表示，「有很多華夏兒女一直在支持我，他們了解我、保護我，即使面對謠言與攻擊，他們的支持讓我無所畏懼。」她強調會持續上傳影片，並感謝支持者的正義之聲。

恩綺最後表示，「我知道，我們的聲音在謠言與網軍中看似微弱，但我們不會被擊潰，我會與你們一起前行，真實地走下去。」

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