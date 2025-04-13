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菲國破獲地下製毒廠！「阿公級台灣嫌犯」被逮　恐面臨無期徒刑

▲毒品，毒品交易，少年吸毒，販毒（圖／視覺中國CFP）

▲台灣籍男子在菲律賓經營地下製毒廠，製造大量安非他命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／綜合報導

菲律賓當局近日在大馬尼拉地區破獲一處地下製毒工廠，逮捕5名嫌犯，然而其中1人竟是70多歲的台灣籍男子。該名男子定居菲律賓數十年，而製毒廠的房子就是由他承租。目前我國駐菲律賓代表處的法務祕書已前往探視並瞭解案情，後續將提供必要法律協助。

菲律賓緝毒署（PDEA）聯合警方及其他執法單位，11日下午對大馬尼拉地區拉斯皮納斯市的一棟民房展開突擊行動，並破獲了一間地下製毒廠，同時逮捕了5名嫌犯，包括2名中國籍、2名菲律賓籍及1名台灣籍王姓男子。

執法人員在現場發現大量化學原料、測量儀器及製毒器具，這些設備與原料足以製造50至100公斤的安非他命，目前所有物品都被送往緝毒署的實驗室進行化驗和記錄。5名嫌犯將面臨違反「綜合危險藥物法」的指控，最高可被判處終身監禁。

根據《中央社》報導，我國駐菲律賓代表處法務秘書指出，台灣籍的王姓嫌犯年逾70歲，已在菲律賓生活數十年，目前定居於菲律賓中部並有家庭。而被查獲的製毒工廠就是由王嫌租賃的房屋。

駐菲律賓代表處法務秘書表示，該起案件已進入菲律賓司法程序，未來將定期探視王嫌，並提供其所需的法律協助。

 
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