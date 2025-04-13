煎荷包蛋老是黏鍋？專業廚師曝1秘訣：保證煎出完美蛋

▲想煎出漂亮的荷包蛋，應該注意加油的時機。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人準備早餐時，會選擇煎個荷包蛋當配菜，但這個看似簡單的料理，卻會讓不少人哀號「黏住」、「沾鍋」。對此，擁有日本廚師Papuchan（ぱぷちゃん）就強調，如果在鍋子還不夠熱時就放油，可能會讓油與殘存在鍋子中的水氣混合，最終造成雞蛋被黏住，「毫不誇張地說，煎蛋是否沾鍋，在放入雞蛋之前就已經決定好了」。

根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，擁有廚師執照的Papuchan表示，煎荷包蛋雖然是一道簡單的菜，有時卻出奇的複雜，當他在社群軟體上發問時，發現有超過92%的粉絲想知道如何煎出漂亮、完美、不黏鍋的荷包蛋。對此，Papuchan就以專業的角度分析，說明「煎荷包蛋失敗」的原因，並提供改善方式。

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Papuchan提到，如果使用的是不沾鍋，也就是「鐵氟龍塗層」鍋具，卻還是有黏鍋的狀況，很可能是塗層已經剝落。他說，這種鍋具的壽命大約在1年左右，取決於使用頻率及平常如何處理，「如果煎鍋表面不再光滑，且食物容易黏在上面，那麼可能是時候購買一個新的了」。

Papuchan也補充，「鐵氟龍塗層」鍋具其實不太耐用，不適合高溫烹飪，一般專業廚房中反而極少使用到。

關於「用鐵鍋煎蛋仍沾鍋」的問題，Papuchan認為，「煎蛋是否沾鍋，在放入雞蛋之前就已經決定好了」。他指出，許多人會在加熱煎鍋之前就往裡面加油，這會讓油與鍋中殘留水分混合，難以均勻潤鍋，因此會使雞蛋直接沾黏在鐵鍋上。

對此，Papuchan建議，使用鐵鍋煎蛋時，應該先以中火預熱約1分鐘，確保水氣完全蒸發再倒油，就能煎出不沾黏的煎荷包蛋，「我認為這會產生很大的不同，所以請嘗試一下」。

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