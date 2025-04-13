經濟崩潰也不管！川普悠哉打高爾夫、爽吃晚宴　專家批：瘋狂國王

▲ 川普在殉職美軍移靈儀式之際繼續打高爾夫球。（資料照／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布新關稅政策，引發股市劇烈震盪，在經濟崩潰之際卻飛往佛州打高爾夫球、和金主共進晚餐，和選民焦慮情緒形成強烈對比。民主黨策士巴爾德拉（Kurt Bardella）形容他為「瘋狂國王」，無視人民痛苦、與現實脫節，更警告他將為此付出政治代價。

《衛報》指出，川普在他口中的「解放日」宣布對外國進口商品實施高額對等關稅，使用一種被普遍質疑的方式顛覆維持數十年的全球貿易秩序。據《華盛頓郵報》報導，他直到公布政策前不到3個小時才敲定細節，而副總統范斯（JD Vance）等幕僚對他唯命是從；川普核心圈內部人士更直言，他已經進入「什麼都不在乎」的狀態。

就在市場損失數兆美元後，川普搭乘空軍一號飛往佛州邁阿密，由兒子艾瑞克（Eric Trump）開高爾夫球車送他前往「川普朵拉渡假村」（Trump National Doral），參加沙烏地阿拉伯資助的LIV高爾夫球賽。

當晚他在棕櫚灘的海湖莊園過夜，隔天頭戴招牌的「讓美國再次偉大」（MAGA）紅色鴨舌帽，身穿白色Polo衫，搭乘豪華轎車前往他的高爾夫俱樂部，沿途接受支持者歡呼簇擁。他還在自家社群平台Truth Social為關稅辯護，誓言「我的政策永遠不會改變」。

3月底有4名美軍士兵在立陶宛進行軍事訓練中喪生，遺體於4日運抵美國，由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）代表川普，赴德拉瓦州多佛空軍基地出席移靈儀式，川普當天則是參加挺川超級政治行動委員會MAGA的燭光晚宴，一桌傳出要價百萬美元。

川普5日現身佛州另一座高爾夫球場打小白球，白宮還特地發布聲明，聲稱他贏得高級組俱樂部錦標賽第二輪賽事，晉級到6日的冠軍戰。隔天他繼續悠悠哉哉，內閣成員卻忙著接受媒體採訪，說法還互相矛盾，有人稱關稅沒有轉圜餘地，有人則稱他持開放態度。

眼看盟友、業界領袖及共和黨內部反對關稅聲浪漸漲，川普飛回華府後第一個公開行程卻是參加慶祝洛杉磯道奇隊奪得2024年世界大賽冠軍的活動，8日更在一場募款晚宴上自信滿滿聲稱，「我知道自己在做什麼」，吹噓「這些國家都打給我、拍我馬屁」，隔天態度卻又180度大轉彎，宣布暫緩對75國關稅90天。

專家認為，川普言行長期偏離常規，要求幕僚絕對忠誠、排除異己，有如「現代君主」。《紐約時報》專欄作家哈多德（Maureen Dowd）更將他比作莎士比亞（William Shakespeare）筆下的理查三世，用幽默、瘋狂行徑掩蓋專制作風，使大眾忽略其做法的嚴重性。