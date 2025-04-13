iPhone回美國製造「價格恐暴漲91%」！專家：人力+關稅雙打擊

▲專家分析，iPhone如果真的移回美國組裝生產，售價將飆漲91%。（圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普大打關稅戰時一再強調，美國擁有足夠人力與資源來製造本土iPhone。但分析師卻打臉表示，美國製造iPhone的人工成本是中國的5倍。就算真的移回美國組裝，因其他零件是在各國製造，只要川普繼續實施關稅，iPhone 16 Pro Max的價格恐將上漲91%

根據CNBC報導，白宮最近力挺川普，為大興關稅一事辯護，還稱川普認為美國有足夠的資源與勞動力在當地生產iPhone。不過，蘋果執行長庫克至今仍未出面支持這項說法。事實上，早在美國前總統歐巴馬2011年和蘋果已故執行長賈伯斯餐敘時，蘋果的態度就已經很明確了。當時歐巴馬曾經問賈伯斯能否讓iPhone回到美國製造，當時賈伯斯就直言，「那些工作不會回來了。」

市場分析師普遍不看好川普的「美國製造iPhone」夢，認為要在美國生產iPhone幾乎是不可能的任務，就算真的做得到，成本也會高到離譜。美國銀行證券分析師莫漢（Wamsi Mohan）在10日的報告中指出，以iPhone 16 Pro為例，目前訂價約1199美元（約新台幣3萬8468元），但光是人工成本就可能讓售價飆升25%，變成約1500美元（約新台幣4萬8750元）。韋德布希證券公司的 Dan Ives甚至分析，美國版iPhone的預估價格可能會衝到3500美元（約新台幣11萬3750元）。

目前蘋果有超過8成產品都在中國製造，而這些產品在川普最新關稅政策下，進口美國時得被課上高達145%的稅。專家表示，就算蘋果真的把生產線搬回美國，也會遇到一堆問題，包括缺乏合適的技術工人、昂貴的人力開支，以及進口零組件時得面對的新一輪關稅衝擊。

分析師認為，美國不像中國擁有大量技術人員，儘管川普認為將組裝生產線拉回美國能夠帶來大量就業機會，但現實是美國找不到足夠熟練的機械工程師。連蘋果執行長庫克都曾說過，「在中國，可以找到足以填滿幾座足球場的技術人才，但在美國甚至連一座足球場都難以填滿。」

鴻海在中國的工廠一年能生產超過2億支iPhone，除了規模大、員工多，還能因應旺季彈性調度。儘管中國就業環境惡劣，但是中國的勞工薪資與美國天差地遠，光是以iPhone 16量產期間為例，中國工人時薪約3.6美元（約新台幣117元），還有約1000美元（約新台幣3萬2500元）的簽約獎金，但是美國加州的最低時薪是16.5美元（約新台幣536元）。美國銀行證券分析師莫漢指出，在美國組裝一支iPhone的人工成本將從40美元（約新台幣1300元）漲到200美元（約新台幣6500元）。

此外，就算iPhone最後真的能在美國組裝，但因為零件大多還是來自世界各國，除非蘋果能夠獲得個別零件的關稅豁免，否則只要90天暫停期結束，川普繼續大打關稅戰，屆時人工成本加上關稅成本，恐讓一支iPhone 16 Pro Max的價格上漲91%。