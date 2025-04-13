台灣恐遭殃？　華郵：美中脫鉤增加「爆發戰爭可能性」

▲川普與習近平都不願讓步。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，隨著美中貿易戰升溫，川普與習近平拒絕讓步，世上2大超級強國，比以往任何時候都更接近「脫鉤」。若此局面成真，可能提高爆發戰爭的可能性，而雙方持續發生分歧的議題，包括南海與台灣，恐怕也被捲入。

報導指出，美中之間的貿易與投資，長期都是雙邊緊張外交關係的穩定力量。但分析師警告，如果這些經濟聯繫被全面切斷、也就是所謂的「脫鉤」，可能缺乏關鍵安全機制，不僅從根本上重塑全球經濟秩序，也提高了爆發真正戰爭的可能性。

加州智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）中國研究中心主任布蘭契特（Jude Blanchette）認為，目前局勢已經不僅僅是「關稅」那麼簡單，「我們已經退回脫鉤狀態。只要他們認為有機會跟川普坐下來（談談），穩定關係，北京就會容忍關稅與其他項目上修，但現在這是完全不可能了。」

▲川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

川普與其任命官員認為，「髮夾彎」暫緩大部分對等關稅，是一項智取北京的戰略，因為他們押注中國將會讓步。但北京官員已經表態，準備好與華府展開一場持久經濟戰。根據2名北京知情人士說法，一個由高官組成的核心小組，被要求事先制定措施，應對任何來自美國的經濟打擊，例如對特定美國產業課徵關稅，對美國企業施加限制等。

分析師、北京消息人士也透露，因為關稅日益加劇的市場恐慌之下，還隱藏著更深層的擔憂。川普不穩定的行動，以及他1月上任以來，美中缺乏任何有意義的幕後管道，意味著「幾乎沒有任何工具」能夠引導雙方關係回到正軌。川普7日放話，終止所有中國要求的談判，北京也尖銳回應，不會屈服於「壓力、威脅與勒索」。

華府智庫「昆西研究所」東亞計畫主任沃納（Jake Werner）說，「基本上，川普對某種協議抱持開放態度，但他現在似乎挖了一個坑給自己跳。除非中國卑躬屈膝，否則他不願意跟中國對話，而中國肯定不會這麼做。這代表目前最可能的事態發展方向，就只有升級了。」

▲分析師認為，美國對台支持等議題，可能也會遭到貿易戰波及。（圖／路透）



華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）比較了川普2屆任內的貿易戰局面。2020年「第一階段」貿易協議破裂、中國沒有履行採購承諾之後，美中關係降到冰點。而現在，雙方在中國對南海侵略、美國對台灣支持等方面針鋒相對。

孫韻解釋，美國的行為模式是「從關稅開始，迫使中國讓步。當北京拒絕照做，衝突很快就會蔓延到其他領域」，因為川普深信「極限施壓」是有效的。她指出，危險在於雙邊領導人都決定投入一場「懦夫賽局」（game of chicken），也就是「誰先退讓，誰就輸了」的高風險對峙局面，「這會讓局勢變得更艱難……因為他們都認為自己將會獲勝。」

不論公開或私下，中國都表示依然對川普政府敞開大門。但根據孫韻最近與中方接觸的理解，北京想要傳遞的訊息是，「我們想要談判，但我們也願意戰鬥。」

▲美國加州長堤港（Port of Long Beach）的貨櫃。（圖／達志影像／美聯社）



分析師認為，如今川普政府時間緊迫，一方面要處理與北京不斷升級的對峙，另一方面也要趕快跟盟友達成協議，以利打造團結陣線，阻止中國規避嚴厲的貿易措施。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）認為，接下來90天至關重要，如果川普可以與75國達成協議，並且獲得他們的支持、阻止中國轉運，美國就有機會建立一個「不包括北京」的貿易聯盟。

所謂「轉運」就是透過第三國轉運貨物，躲避高額關稅的做法。2018年美中貿易戰時，一些中國企業就利用越南等國作為中繼站，達成這個目標。