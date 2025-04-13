川普嘲笑「台灣跪下了」截圖瘋傳！事實查核中心：不是本人發表

▲美國總統川普。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在美國總統川普暫停多個國家的對等關稅之前，總統賴清德有錄製8分鐘影片，希望台美雙方從「0關稅」談起。之後網路上便流傳一張截圖，聲稱川普臉書粉專說「台灣跪下了」。對此，台灣事實查核中心澄清，該言論並非出自川普，而是川普支持者的政治粉專所寫。

川普2日宣布「對等關稅」政策後，賴清德也發表談話，表示台灣沒有計畫採取報復性關稅，希望台美雙方從「0關稅」開始談起。只是在這之後，網路上流傳一張截圖，稱川普透過臉書粉專寫道「台灣跪下了」。

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事實查核中心指出，寫下這句話的臉書帳號名稱為「Donald Trump For President」（川普競選總統），是一個擁有540萬追蹤數的粉專，但這是商業公司所設立，並非川普帳號。川普的臉書官方帳號為「President Donald J. Trump」，且還有藍勾勾，追蹤數達1110萬。

經事實查核中心確認，川普的臉書並未張貼「台灣跪下了」相關內容，另外，不管是Truth Social、X等社群，還是白宮官網、近期報導，都沒有看見川普回應賴清德的談話。

事實查核中心進一步指出，「Donald Trump For President」（川普競選總統）的簡介欄，可以連結到「redstatewatcher.com」公司網站，他們經營了多個網站。而綜合以上資訊，可知「台灣跪下了」的訊息出自支持川普的政治粉專，而非川普本人發表的意見。