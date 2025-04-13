　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

川普嘲笑「台灣跪下了」截圖瘋傳！事實查核中心：不是本人發表

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

在美國總統川普暫停多個國家的對等關稅之前，總統賴清德有錄製8分鐘影片，希望台美雙方從「0關稅」談起。之後網路上便流傳一張截圖，聲稱川普臉書粉專說「台灣跪下了」。對此，台灣事實查核中心澄清，該言論並非出自川普，而是川普支持者的政治粉專所寫。

川普2日宣布「對等關稅」政策後，賴清德也發表談話，表示台灣沒有計畫採取報復性關稅，希望台美雙方從「0關稅」開始談起。只是在這之後，網路上流傳一張截圖，稱川普透過臉書粉專寫道「台灣跪下了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實查核中心指出，寫下這句話的臉書帳號名稱為「Donald Trump For President」（川普競選總統），是一個擁有540萬追蹤數的粉專，但這是商業公司所設立，並非川普帳號。川普的臉書官方帳號為「President Donald J. Trump」，且還有藍勾勾，追蹤數達1110萬。

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

經事實查核中心確認，川普的臉書並未張貼「台灣跪下了」相關內容，另外，不管是Truth Social、X等社群，還是白宮官網、近期報導，都沒有看見川普回應賴清德的談話。

事實查核中心進一步指出，「Donald Trump For President」（川普競選總統）的簡介欄，可以連結到「redstatewatcher.com」公司網站，他們經營了多個網站。而綜合以上資訊，可知「台灣跪下了」的訊息出自支持川普的政治粉專，而非川普本人發表的意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台1.3萬超商變「戰時樞紐」？　總統府：尚無具體規劃
罷免傅崐萁快達標「這2字錯慘」要補簽！　藍議員：連署白搭了
快訊／加油等等！　明起汽油大降
搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」　空姐緊抓把手！驚險影片曝
陳菊2度中風住院中！蔡英文、蕭美琴突探視　最新病況曝
快訊／台中七期豪宅墜樓！　女當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

12星座「偏財運」來了！射手座旅行能轉錢、獅子座抽獎有好運

川普嘲笑「台灣跪下了」截圖瘋傳！事實查核中心：不是本人發表

台啦啦隊大航海時代！他問「10年前後對比」誰強？　一票人給答案

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」空姐緊抓把手！驚險影片曝

罷免傅崐萁快達標「這2字錯慘」要補簽　國民黨議員：連署白搭了

暴雨亂航班！昨日桃機8班次轉降或重飛　802名旅客受影響

李敖談柯P「醫生從政會壞事」缺人才、易被騙！10年前預言被挖出

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

12星座「偏財運」來了！射手座旅行能轉錢、獅子座抽獎有好運

川普嘲笑「台灣跪下了」截圖瘋傳！事實查核中心：不是本人發表

台啦啦隊大航海時代！他問「10年前後對比」誰強？　一票人給答案

搭機返台遇雷雨「乘客吐得亂七八糟」空姐緊抓把手！驚險影片曝

罷免傅崐萁快達標「這2字錯慘」要補簽　國民黨議員：連署白搭了

暴雨亂航班！昨日桃機8班次轉降或重飛　802名旅客受影響

李敖談柯P「醫生從政會壞事」缺人才、易被騙！10年前預言被挖出

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐

罷免林沛祥二階破萬份　朱立倫認「很難過」：基隆沒有安定日子

雙金合體！許富凱攜血肉果汁機開唱　撕裂飆KTV神曲掀萬人暴動

不拚經濟搞鬥爭！朱立倫轟政府放任共諜滲透：把在野黨全抹紅

18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

全台1.3萬超商變「戰時樞紐」？　總統府：尚無具體規劃

北港朝天宮遶境警民700人次維安　警召集21贊炮場簽「約制書」

12星座「偏財運」來了！射手座旅行能轉錢、獅子座抽獎有好運

傳Alphabet、輝達都投資！　這家新創估值320億美元全靠「他」

通靈少女行天宮「遇詭異中指姨」　她沒生氣看身後：妹妹繼續跟吧

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

生活熱門新聞

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

即／今夜風雨最劇！5縣市發布大雷雨警報

還有鋒面！　下波變天時間曝

最新天氣型態預測　鄭明典：太早了！

即／大雷雨開炸！桃機多架班機重飛、盤旋

中華隊奪冠推「1讚折1元」　喜傑獅筆電開告顧客

即／8縣市大雨特報！明氣溫急探14°C

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

血糖飆高不只是吃太多！基因醫曝體內秘密

金星結束逆行！12星座最新運勢　雙子受寵愛、雙魚有偏財

更多熱門

相關新聞

中國出口商承壓　盼中美盡快談判關稅

中國出口商承壓　盼中美盡快談判關稅

美國對中國祭出高關稅之下，據報導，目前各類中國產品的美國進口商並不希望把新增成本轉嫁到下游客戶身上，而是另尋替代供應商。困境下的中國出口商期盼兩國盡快談判解決關稅爭端。

李敖談柯P「醫生從政會壞事」10年前全應驗

李敖談柯P「醫生從政會壞事」10年前全應驗

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

半導體關稅有新進展？　川普：周一給答案

半導體關稅有新進展？　川普：周一給答案

賴清德：榮民是台灣重要資產　愛國、反共、服務精神要代代相傳

賴清德：榮民是台灣重要資產　愛國、反共、服務精神要代代相傳

關鍵字：

台灣事實查核中心事實查核中心事實查核川普賴清德關稅台灣

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

他花400元買下「Google.com」結局神展開

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

中鋼董座藏心機　「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」這樣誕生的

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面