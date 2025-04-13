「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普目前暫停多個國家的對等關稅，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）11日更發布「豁免清單」。對此，資深媒體人周玉蔻不禁直呼這是好消息，相信明天的股市又會大爆發了！

美國海關與邊境保護局發布最新公告，針對進口商品徵收關稅的規定說明，稱4月11日總統備忘錄中，新增了對等關稅排除措施，並列出了排除產品在《美國統一關稅表》（HTSUS）當中的號別及子號別。

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豁免產品包含了自動資料處理機及其單元設備、電子計算機的零件和配件工業機械或設備的零件及附件、移動電話、無線電話機、電視接收機、磁光和其他視覺媒體設備、影像顯示和影像製作設備、電子管、真空管和其他類似電子元件、半導體裝置及其配件等等。

對此，周玉蔻在臉書上發文直呼，這是好消息，「周一股是又要大爆發了！」她更猜測，鴻海、廣達、台積電可能會漲停板。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「2330們可以好好睡覺了」、「就說不要恐慌，除非融資斷頭」、「周一電子股噴飛」、「來不及買了」。還有網友說，「大膽預測，星期一漲停家數500 up」。周玉蔻也表示「同意」。