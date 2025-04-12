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關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

川普宣布對等關稅引發全球恐慌，但後續宣布暫緩90天，各國紛紛著手進行與美國的談判程序。行政院今（12日）證實，台美經貿談判團隊11日已進行視訊會議，總統賴清德今出席扶輪社2025年會開幕式演講時說，「昨天晚上也已經進行談判，過程順利」。賴說，政府會擴大對美採購、降低貿易逆差、擴大對美投資、深化台美產業合作，解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時也解決美國關切多年的高科技產品出口管制、低價傾銷洗產地問題。

賴清德說，美國對等關稅政策當然對全球經貿產生重大變化，但是他特別要跟大家分享，過去半個多世紀，台灣歷經2次能源危機，也經歷過亞洲金融風暴、全球金融海嘯，甚至經歷了COVID-19疫情的衝擊。

賴清德提到，在COVID-19疫情期間，國際社會對台灣經濟成長率的評比，認為我們會下降4點多，結果事實證明，政府不僅將衝擊降到最低，GDP經濟成長率還正成長3點多，在蔡總統領導之下，全國大家團結合作的結果。

「因此我認為，面對這一次的對等關稅，只要朝野合作，全國人民共同團結、共同來因應，我們一定可以順利的度過難關。」賴清德說，當然也不能夠掉以輕心，那我們必須要嚴謹面對，步步為營，才能夠降低衝擊。

賴清德強調，經過幾十年大家的努力，台灣的經濟是具備了相當的韌性。台灣外銷一年4千多億美金，「銷往美國其實只佔了23.4%。換句話說，76%的商品是銷往美國以外的地區」，所以，大家固然要面對美國對等關稅的衝擊，但是不用太恐慌，台灣的經濟產業的韌性已經存在。

賴清德說，台灣希望跟美國合作，「我在第一時間也發表了，我們不會採取報復性關稅，只要符合國家利益，企業界承諾對美國的投資也不會影響改變」，希望能夠藉由跟美國產業的合作，提升台灣產業在全球供應鏈的地位，讓台灣能夠升級轉型，經濟能夠更加發展。

賴清德表示，因此在川普總統在台灣時間4月3號清晨發布對等關稅之後，行政院榮泰院長在4月4號的下午，就已經提出了支持照顧計劃，「這是世界各國第一個提出對產業照顧的計劃」，而自己也在4月5號、4月6號跟產業界座談，並且在4月6號下午，提出五大因應策略。

第一，透過談判全力爭取改善對等關稅；第二，針對國內受衝擊影響的產業提供支持計劃，這一部分是由行政院負責；第三，我們提出也加速落實中長期經濟發展計劃；第四，形塑台灣加一，就是台灣加美國的新布局；第五，開啟產業傾聽之旅。

賴清德說，禮拜四卓院長已經到桃園、禮拜五他到台中、今天卓院長再到彰化，「跟不同產業進行座談，我們就是希望聽取業界的意見，然後將衝擊降到最低」。賴提到，大家應該也已經知道初步的結果，美國已經公布了，台灣跟以色列列為第一批談判的國家，而在昨天晚上也已經進行談判，過程順利。

「那我們採取的策略就是剛剛跟大家報告的，我們談判小組已經成立。」賴清德說，另外，政府也將擴大對美採購、降低貿易逆差、擴大對美投資、深化台美產業及經貿合作，積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，同時也解決美國關切多年的高科技產品出口管制和低價傾銷的洗產地的問題。

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