22歲「I罩杯」AV女優引退念大學！巨乳放桌面　男同學嗨翻

▲桃果明里穿中空裝現身開學典禮。（圖／翻攝自IG／mito_akane）

記者王佩翊／編譯

日本22歲前AV女優桃果明里因擁有傲人的I罩杯巨乳爆紅，然而她2024年卻閃電宣布引退，讓粉絲扼腕不已。她自4月重回大學生活，在網路上分享大學生活，而她開學後的照片也再度引發話題，她不僅穿著中空裝參加開學典禮，還將傲人雙峰放在教室書桌上，引起網友暴動。

桃果明里擁有白皙肌膚與修長體態，雖然四肢纖細，但是胸部卻有I罩杯，而魔鬼身材也讓她在AV行業爆紅。然而曾是S1新人的她2024年卻突然宣布引退，表示將回歸大學生活，讓粉絲傷心不已。

桃果明里近日在社群媒體分享了自己4月開學後的照片，只見她在大學開學典禮時，穿著只能遮住乳頭的比基尼，配上黑色小外套，大方露出傲人雙峰，讓人都不知道要看哪裡，照片隨即引發熱議。

她也多次在社群媒體上公開自己將巨胸放在桌面上的驚人照片，並俏皮地寫道：「坐在我旁邊的人能看到這一幕，一定是上輩子做了很多好事。」此外，她還在X上直言，「因為被人發現曾經出演FC2，好多男同學瘋狂傳訊息給我。」

桃果明里曾在處女作中展現火辣的身材。她在訪談中曾透露，少女時期因為胸部迅速發育，甚至還曾經撐爆過制服的鈕扣。