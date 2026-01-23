　
社會 社會焦點 保障人權

伸鹹豬手摸15歲孫女私處　變態阿公鬼扯：現在人不注重處女

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一名色阿公竟對孫女伸出鹹豬手。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名色狼阿公竟對15歲親孫女下手！少女小恩（化名）小時候就曾遭阿公不當觸碰，長大後心裡創傷難癒，決定「再當一次誘餌」，前年4月間小恩主動跑到阿公家，假裝腿酸請阿公幫忙按摩，阿公一開始還裝模作樣按腿，沒多久手就不老實，慢慢往上移，直接伸進私密處按壓揉捏，全程小恩都拿手機偷偷錄下，阿公被質問時，竟還大言不慚的說「現在的人根本不注重處女」，法院審理後，依利用權勢猥褻罪判色阿公徒刑1年6月。

小恩在小時候曾被阿公不當接觸，在心裡留下陰影，長大後小恩決定自行蒐證，前年4月某日，小恩跑到阿公家佯稱腿酸，阿公也主動說要幫忙按摩腿，小恩強忍噁心與不適，偷偷開啟手機錄影和錄音功能，完整捕捉阿公的魔爪行徑。

事後小恩質問阿公「你自己說你是不是有摸？」阿公支支吾吾不敢承認，只辯稱「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊！」小恩氣炸反問「為什麼我不能只有跟我男友這樣？為什麼我跟其他男生相處都有困難？」阿公竟厚臉皮回「很多人15、6歲、14、5歲就已經有性生活了，對不對？」

小恩繼續追問「所以你是在讓我提早體驗性生活？」阿公更離譜瞎掰「只要你不生孩子有什麼關係？只要沒有生孩子都沒有關係，現在的人根本不注重什麼處女，不注重那個啦！」這段對話全被錄下。

事後小恩拿著證據提告，高雄地院審理時，阿公還死不認帳，堅稱自己沒做錯，但法官審視相關事證後，認為阿公犯行明確，因此依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪重，判他有期徒刑1年6月，全案可上訴。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

期末考上百學生被記警告！　奇葩理由網炸鍋
詹能傑移靈！　同仁冒雨落淚送別
劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定
快訊／要賴清德赴立院報告1.25兆軍購！　55：51表決通過
快訊／日本眾議院正式解散！　2/8舉行大選
藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品
獨／性侵女兒348次！狼警陳屍家中　法院判決不受理
竊電比特幣挖礦慘了！　2人要賠台電3348萬

