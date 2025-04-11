快訊／關稅重創經濟！日本下周派特使「赴美協商」　與美官員交涉

▲日本下周將派經濟再生擔當大臣赤澤亮生，赴美針對關稅政策進行談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普近來針對各國發布「對等關稅」政策，之後卻又宣布包括台灣、日本、南韓在內等75個國家暫緩實施90天，僅實施基本關稅10%。對此，日本政府多名關係人士今（11）日下午證實，下周將派出經濟再生擔當大臣赤澤亮生赴美，與美方針對關稅與經貿等議題進行談判。

根據《日本放送協會》最新消息，針對近來美國川普政府的關稅策略，內閣幕僚11日上午聚集在總理大臣官邸開會，並決定以經濟再生擔當大臣赤澤亮生、內閣官房長官林芳正為首組成工作小組。日本政府多名關係人士證實，赤澤亮生預計日本時間17日與美國財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行談判。

針對川普政府關稅政策，日本首相石破茂在會議上表示，「儘管美方最後宣布部分暫緩實施，但川普政府的關稅政策卻對包括汽車、鋼鐵與鋁製品產業，以及許多支撐國內經濟的產業和全球經濟體帶來巨大影響，這件事並沒有改變。對此，我方將強烈要求美方重新檢討關稅政策，尤其透過外交促進談判相當重要。」

同時，針對赤澤亮生與林芳正攜手組成工作小組一事，石破茂也提到跨政府部門合作的重要性，尤其是必須和美方展開交涉，同時還得針對日本國內產業研擬對策。石破茂表示，已向相關部門下達指令，給予日本國內產業必要的援助，包括資金的周轉等。