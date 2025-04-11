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最新打卡點！好市多「同框富士山」美翻　凌晨開幕狂吸千人

▲▼好市多「同框富士山」美翻！凌晨開幕　狂吸千人排隊。（圖／翻攝X@costco_recruit）

▲好市多「南阿爾卑斯倉儲店」與富士山結合成獨特美景。（圖／翻攝X@costco_recruit）

記者吳美依／綜合報導

日本好市多（Costco）一間位於山梨縣的分店，因為能夠「借位」拍到壯麗的富士山景色，開幕前就引爆話題，今天開幕日甚至吸引超過1000人排隊，最終提早2.5小時營業。

《山梨放送》報導，好市多「南阿爾卑斯倉儲店」是日本第37間分店，面積約為1萬500平方公尺，販售約3500種商品，包括食品與日用品等。

今（11）日凌晨，店外已有1000多人排隊，因此業者不但發放可頌、瓶裝水等食物安撫消費者，最終還決定把營業時間，從上午7時提早至凌晨4時30分。鐵門拉起時，日本好市多社長肯·塞里奧（Ken Theriault）親自現身，與搶頭香的第一批顧客們，一起進行剪綵儀式。

隨著大批人潮湧入店內，現場充滿「嘉年華式」的歡樂氣氛。一名來自群馬縣的男性開心表示，「能夠排在隊伍最前面入場，真的很驕傲。有很多沒見過的商品，很有趣。」一位從來自山梨縣市川三鄉町前的女性也笑說，「我就是想要湊熱鬧，才來排隊的。」

此外，這間好市多也與「Fumotto南阿爾卑斯」相鄰。Fumotto南阿爾卑斯是一座「體驗型複合設施」，結合了飲食、購物、休閒與自然體驗，園區內不僅可以拍到好市多與富士山「同框」的特殊景致，還有一處能夠映出富士山倒影的岩石平台。

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