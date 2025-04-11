快訊／南韓前總統尹錫悅「搬離官邸」！遭罷免一周才退居　粉絲爆哭

▲南韓前總統尹錫悅11日下午5時搬離總統官邸，從黑色座車開窗向支持者揮手。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會、試圖逮捕朝野主要人物，本月4日遭到憲法裁判所（憲法法院）裁定罷免。不過，尹錫悅夫婦卻仍居住在總統官邸，直到經過一周後，才於今（11）日下午搬離，稍早已搭上專車前往私人住處。

根據《韓聯社》、《YTN News》等韓媒，尹錫悅2022年5月10日宣誓就職南韓總統，豈料才經過2年10個月，便遭到罷免下台，11日下午5時（台灣時間下午4時）正式搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，由多輛黑色轎車護送，現場有多名總統辦公室幕僚歡送。

▼尹錫悅支持者大喊「Yoon Again」。（圖／路透）

▲南韓前總統尹錫悅11日下午5時搬離總統官邸，從黑色座車開窗向支持者揮手。（圖／達志影像／美聯社）

尹錫悅、金建希夫婦將搬回就職前所居住的私人住所，為位於首爾市瑞草區瑞草洞的高層住商大樓社區「Acrovista」，是時隔886天再度返回住所。臨行前，他還特地擁抱死忠支持者，現場有多名年輕男性情緒激動、落淚呼喊，其他支持者則大喊「Yoon Again」，希望尹錫悅能夠重返政壇。

尹錫悅的座車行車速度相當緩慢，稍早才經過漢南大橋。現場有許多支持群眾揮舞南韓國旗，而尹錫悅則從座車內開窗向民住揮手。稍早，尹錫悅已經抵達Acrovista，並下車和支持者們寒暄，至於穿著黑色正裝的金建希則相當低調，僅1次出現在鏡頭前，並從支持者接過黃色花束。

▲位於首爾市瑞草區瑞草洞的高層大樓社區「Acrovista」。（圖／路透）

稍早，尹錫悅則透過辯護律師團發表聲明，「如今我將以大韓民國國民的身分回歸，將為國家和民眾開拓新路。為了國民所夢想的自由與繁榮的大韓民國，我將持續略盡棉薄之力。在去年的寒冬，許多國民與青年們憑著守護主權與自由的理念，不分日夜守在漢南洞官邸前，就連寒冬也被融化，至今仍刻骨銘心。」

尹錫悅透過聲明表示，「去年2年半，我在漢南洞官邸和各國領袖們會晤。過去為了捍衛我國國家利益和安全，挺身而出的每一刻，如今像走馬燈般在腦海閃過。」