快訊／日本京都車站驚見「疑似爆裂物」！　全面癱瘓2小時

記者王佩翊／編譯

日本JR京都車站12日上午在月台上發現不明可疑物品，引發一陣騷動，導致從京都車站進出的列車延誤超過2小時。由於鄰近大阪世博開幕式，因此警方高度戒備，不敢大意，所幸最終確定是虛驚一場。

根據《日本放送協會》報導，JR京都站的站務人員12日清晨在第4與第5月台上發現一個不明物體，因此上午6時多通報警察。警方趕往現場後，在月台中央發現一個包滿黃色膠帶、尺寸約為40公分高、50公分寬的保麗龍箱子。由於無法判斷箱內物品，因此立刻封鎖現場，並出動防爆小組支援，以排除風險。

經過專業人員仔細檢查後，發現保麗龍箱內只是一些糖果餅乾，並未構成安全威脅，虛驚一場。然而受到此次突發事件影響，JR西日本基於安全考量，在事發當下緊急疏散月台旅客，並限制旅客進入驗票閘口，導致從京都站進出的列車延誤約2個小時，直到上午9時多才全面恢復運行。

由於12日下午大阪世博即將在夢洲舉辦開幕式，因此警方也加強車站周遭的維安，此次突發事件也讓現場陷入一片混亂。