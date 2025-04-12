南韓隧道隧道崩塌「17小時前早有預兆」！　1工人下落不明

▲南韓新安山線地鐵隧道工程發生大規模坍塌，至今仍有1人下落不明。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓京畿道光明市新安山線地鐵隧道工程發生大規模坍塌事故，至今仍有1人失聯。如今卻傳出，早在事發前17小時其實就已出現異常警訊。從10日深夜至11日下午事故發生前，施工現場屢次傳出怪異聲響，還陸續發現支撐樑柱出現裂縫，儘管施工單位緊急加固，但仍未能阻止悲劇發生。此外，由於當地下午可能出現強風與降雨，恐增加救援行動的困難度。

根據《韓聯社》報導，光明市日直洞的「新安山線5-2區段」工程11日下午3時13分發生崩塌意外。然而事實上，該工程早在17個小時前就已經有坍塌預兆。

工程隊10日傍晚6時半啟動夜間施工，然而到了當晚9時50分，工人發現「中柱出現多處裂痕」，還聽見現場持續傳出刺耳金屬聲。夜班工地負責人察覺不對勁，立即撤離地底的17名作業人員，並通報建設公司 POSCO E&C。

當晚11時58分，施工單位向光明市政府通報異常狀況，光明市政府則在11日凌晨請求警方進行交通管制支援。警方11日凌晨0時26分將狀況列為正式事故通報，並封鎖光明陽地十字路口到安養虎峴三街1公里範圍的雙向道路。

施工團隊11日早上7時起開始對裂縫區域施作H型鋼補強作業，但是地下結構仍然在當天下午3時13分因不敵壓力坍塌。

坍塌發生當時，正在當時地下進行補強作業的12名工人因為察覺粉塵與異音，成功逃離現場，但地面上的6名工人來不及反應，一度失聯。其中4人陸續脫困，另有1人花了13個小時才被成功救出，而至今還有一名50多歲的POSCO員工下落不明。

京畿消防災難本部12日證實，目前正在考慮出動重型機具，懷疑失蹤者可能受困於貨櫃中，因此打算使用機具將其吊離。根據目擊證詞，失蹤男子最後出現地點就在該貨櫃內。另一方面，氣象預報指出，12日下午將有強風與豪雨來襲，救援團隊希望在天氣惡化前將男子平安救出。