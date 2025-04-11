美媒稱中對美關鍵設施發動「網路攻擊」　陸外交部嗆：顛倒黑白

▲美媒稱，中方蓄意對美國基礎設施，進行網路攻擊。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美媒先前稱，中方對美國的關鍵基礎設施，發動了網路攻擊，並將其歸咎於美對台灣的支持。中國外交部發言人林劍11日在舉行例行記者會上，對此回應，「這篇報導顛倒黑白，是與事實嚴重不符的假訊息。」

據《澎湃新聞》報導，一名記者向林劍提問，「根據美國媒體報道，中國官員在去年12月的中美網路安全對話中，向美方官員暗示，中方對美國關鍵基礎設施發動了網路攻擊，並將其歸咎於美對台灣的支持，川普政府的高官還表示，『美方將對中方採取，更多的進攻性網路活動。』中方對此有何評論？」

▲中國外交部發言人林劍稱，美媒顛倒黑白。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，關於「伏特颱風」，中方在各種場合，都明確拒絕了，美方毫無根據的無理指責，向美方介紹了，中國網絡安全機構的調查報告，指出相關事件是美國情報機構對，中國的栽贓抹黑。」

他指出，「中方在各種場合都明確向美方表示，中方反對美國利用網路問題，干涉中國內政，美方『以台製華』注定是徒勞無功的。」

林劍強調，「中方已透過各種方式，就美國政府授權美國防部，自行進行對外網絡攻擊、美網絡攻擊中國關鍵基礎設施、美台網絡軍事合作等問題，明確向美方表達關切，要求美方採取負責任態度，避免誤判。」

林劍最後強調，「中方將採取一切必要措施維護自身的網路安全。」