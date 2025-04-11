吳宗憲稱很多人主張加關稅對台灣非壞事　卓揆：誰講的？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（11日）率領相關部會閣員至立院，針對美國對等關稅政策進行專案報告。藍委吳宗憲突然稱，民進黨有很多人說，加重對應關稅到30多%對台灣都不是壞事。卓揆則不滿表示，誰講過這句話？繼續用這種不實數據，國家危機不會減少，質詢氛圍劍拔弩張，吳宗憲則表示，這些都是考驗台灣人韌性還有耐力。讓卓揆忍不住批評，「不能是這種考驗法，這種考驗太殘酷了，這樣考驗台灣人民太殘酷了」。

吳宗憲質詢時指出，如果立刻降汽車關稅，會有十多萬同仁失業，讓國家稅收損失到6百億，車輛公會評估，國產廠商關閉造成零組件廠商外移 產值會到847億、8萬從業人員，光是汽車產業損失就8百多億，行政院880億怎麼估算的？

郭智輝反問，請問引述的資料是從哪裡來的，委員可以跟經濟部直接要，可以具體報告，「新聞的部份我們比較無法評論」。卓榮泰也無奈表示，委員在院內的言論也許可以不負責，但不能不求證。

對於農業議題，吳宗憲也追問，水稻產業鏈很龐大，如果美國進口稻米售價每公斤30元、台灣50元，會不會造成大家只買便宜的？陳駿季回應，目前配額內的6萬4千噸是零關稅，零關稅不一定不好，如果對台灣產業有利一定爭取，像黃小玉需要這些飼料的話，都希望零關稅，但很有競爭力的產業都不希望推高。

對於農業部回應，吳宗憲也酸，就像貴黨有很多人說，加倍、加重對應關稅到30多%對台灣都不是壞事。相信台灣還是能挺過一波波危機，前提是政府做好準備。卓揆則不滿表示，誰講過這句話？委員要講清楚誰講過這句話？繼續用這種不實數據，國家危機不會減少，會越來越被誤會。

質詢氛圍劍拔弩張，吳宗憲此時說，這些都是考驗台灣人韌性還有耐力。卓榮泰傻眼，並提高分貝表示，「不能是這種考驗法，這種考驗太殘酷了，這樣考驗台灣人民太殘酷了」。

吳宗憲表示，你是民進黨大哥，我從過去到現在都非常尊重您，自己讀過很多傳記，石油危機時，當時的經濟部長孫運璿趕快做功課、努力化解，工研院孕育出的積體電路王國，在這次事件就被悄悄地送走了，這是我們心裡難過的一件事。

對於吳宗憲說法，卓榮泰和郭智輝面面相覷，卓榮泰反問，委員難過什麼事情，要讓我們知道，我來化解你的難過，「你一直難過下去大家都不舒服，身為法律人，您這樣講話實在很難溝通」。郭智輝也詢問，62年到現在50幾年，怎麼會送走呢？

吳宗憲則表示，你們都是國家棟樑。自己一年多看到國家困境，還是要團結、放下鬥爭、停止罷免，想想人民吧，台灣需要大團結不是大罷免，不要在同胞裡面找敵人，「我們兩個是戰友不是敵人，希望院長聽聽晚輩一句話」。

