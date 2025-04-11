陸再控告美升級關稅！向WTO追加訴訟　央視：若繼續加徵不予理會

▲央視今晚重點報導，中國向世貿組織「追加」起訴美方最新加徵關稅措施，兩天內第2次控告美國。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

美國對華再次升級加徵關稅至125%，中國今（10）日也強硬反制跟進對美所有進口商品的加徵至125％關稅，但也強調美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續繼續加徵關稅，中方將不予理會。《央視》晚間「新聞聯播」再次重點報導，就美國再次升級對中國輸美商品關稅，中國將在將在世貿組織「追加」提起訴訟。等於是2天內，中國連2次向WTO起訴美國升級加徵關稅行為。

中國國務院關稅稅則委員會今天發佈公告，自4月12號起，調整國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告。稅委會公告2025年第五號規定的加徵關稅稅率，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。

隨後，中國商務部發言人也跟進表態，發言人強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

《央視》晚間七點「新聞聯播」再次重點報導指出，美國對中國輸美商品加徵84%，所謂「對等關稅」進一步提高至125%。商務部新聞發言人今天宣佈，中方在世貿組織爭端解決機制下，起訴美方最新加徵（125%）關稅措施。

報導指出，美方關稅措施是典型的單邊霸凌脅迫做法，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

報導也強調，鑒於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

針對美國對華升級關稅從34%到84%，中國商務部新聞發言人9日晚間七點多宣佈，「中方在世貿組織爭端解決機制下，起訴美方最新加徵關稅措施。」

發言人指出，中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。