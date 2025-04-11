喝手搖飲「都會做1舉動」　外國正妹超不解！網秒懂：台人有素質

▲買手搖飲都會附上獨立包裝的吸管。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

為了講求衛生，多數吸管都是獨立包裝。一名外國模特兒來到台灣，也不免俗在夜市買了一杯手搖飲，發現許多台人都會把吸管套綁在吸管上，讓她驚奇笑問原因？文章引發千名網友討論，「垃圾不落地，台灣人應有素質」、「做記號+控制吸管深度」。事實上，50嵐的吸管就藏有小巧思，吸管套是可以套回去的。

一名西班牙籍模特兒在Threads表示，她要在台北待2個月，目前她逛過信義街頭、遠望台北101，以及逛超商等，當然少不了獨有的夜市文化，更好奇買了一杯手搖飲嚐鮮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她喝飲料時，也拍下有趣影片與網友互動，並笑問「為什麼台灣人都喜歡把吸管套綁在飲料上面？」

底下引來千名網友熱情解釋，「免得吸管套被風吹走，盡可能降低製造髒亂的機率 」、「不用找垃圾桶！有很多杯飲料的時候可以認得出自己的飲料」、「垃圾不落地，台灣人應有素質」、「1.喝完時可以一起丟；2.有些吸管跟杯子差不多長度，怕掉進去，久了就習慣這樣；3.做記號」、「因為找不到垃圾桶哈哈」、「沒喝完可以從上面再套回去！（疫情期間很常這麼做）」、「暫時不喝的時候會把吸管套套回去，防止灰塵跟果蠅」。

也有網友分享更環保的作法，「可以買自己的環保吸管喔，在台灣很流行，因為喝飲料常常會用到」。

事實上，50嵐吸管就藏有小巧思，日前有網友分享，「下次喝50嵐仔細看吸管套，有一段小的、一段大的，小的那段就是讓你套回吸管的，我印象中吸管套上有文字介紹」。而這句話就是「衛生小祕招：請沿著虛線剪下，即可套上未喝完之飲料吸管口，可避免蚊蠅飛落飲品之中。」

▼50嵐吸管有小巧思。（圖／記者曾筠淇攝）

