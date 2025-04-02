胡亂分類！12天3車垃圾被焚化廠退貨　社區「1奇招」秒搞定

▲員林市社區出妙招，在垃圾袋外寫戶名或貼標籤，提升資源回收垃圾減量功效。（圖／員林市清潔隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年7月1日實施更嚴格的垃圾整車退運制度，加強溪州焚化爐垃圾落地檢查，但近來再度頻傳違規，短短12天內，鹿港、埔心及芳苑等3鄉鎮的清潔車，因垃圾混雜廚餘及資源回收物，遭退運，員林市有10多個社區出妙招，在垃圾袋外貼上住戶標誌，使得回收更嚴謹，去年大大減少4500公噸垃圾，得到特優表揚。

員林市公所清潔隊長張道強表示，去年5月清潔隊成立稽查小組，積極進行破袋檢查並強化宣導，在全市15條垃圾清運路線及定點加強巡查，去年垃圾相較112年減量達4500公噸。

▲員林市清潔隊實施破袋檢查。（圖／員林市清潔隊提供）

但清潔隊在社區收運垃圾時經常會遇到垃圾混回收物情形，隊長指出，擴大稽查時，遇到分類不確實，會做相關勸導或開立勸導單、嚴重者會進行退運，效果會比較好。

員林市有70多個社區，在執行破袋檢查時會比較困難的是找到住戶是誰，當時有宣導在袋子外寫上戶名，責任歸屬屆時可釐清，住戶紛紛贊同此作法，目前已知有10多個社區跟進實施，分類意願也大大提升。張道強對此強調，一般社區被稽查違規，以生、熟廚餘未做好分類占大多數，呼籲市民做好垃圾減量資源回收，才有一個良好的生活環境。