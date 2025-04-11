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女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍還嫌開太快...慘被炎上

▲▼垃圾車行進中拋丟垃圾砸人！女還反控開太快　清潔隊員怒告傷害。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

▲垃圾車行進中，有民眾拋丟垃圾砸到清潔隊員遭提告傷害及妨害公務。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區久昌街一名女子丟垃圾時，不慎砸傷清潔隊員，挨告傷害及妨害公務，女子不滿上網爆料，控訴清潔隊原本是沿街收運，卻突然改成定點收運，且垃圾車還開得很快。對此，高雄市清潔隊表示，經查該車行經巷弄沒有過快情形，而是該住戶多次在垃圾車行進中丟垃圾，後續將交由警方處理。

一名女子上網爆料，指控遭清潔隊員提告傷害，原因是她有天倒垃圾時，一小包垃圾不小心丟到該名隊員，她強調，裡面完全沒有任何硬的東西會傷害到人，也表示，過去巷口內一天三班垃圾車，其中一班是開到巷內慢慢讓居民丟，但兩三禮拜前突然改成定點收運，速度還變得很快，質疑沒有事先書面通知或發公文。

▲▼垃圾車行進中拋丟垃圾砸人！女還反控開太快　清潔隊員怒告傷害。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

▲女子上網指控該處垃圾車突改清運方式，沒事先通知，還開太快。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

同時也貼出網頁資訊顯示該處清運方式為「沿街」佐證，反嗆「如果我動作沒有快，丟得到？」且控訴該隊員態度很差，很多人要倒都不准倒，被要求去定點，連回收也是，害大家的垃圾掉滿地。

對此，高雄市環保局表示，環保局清潔車輛app查詢系統上，標註「沿街收運」的意思，是指沿街定點定時收運，系統上均會有標註固定收運地點及時間，對於文字造成民眾誤解，環保局將做相關修正。

▲▼垃圾車行進中拋丟垃圾砸人！女還反控開太快　清潔隊員怒告傷害。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

▲垃圾車行進中遭女子拋丟垃圾砸傷，清潔隊員怒告傷害。（圖／翻攝FB社團「爆料公社」）

至於針對民眾反應進入巷弄內車速過快，環保局經查，該垃圾車經過民眾檢舉的巷口，速度一定會放慢，不可能會有過快的情形，該住戶多次都在垃圾車行進當中丟垃圾，不僅可能造成民眾重心不穩有安全疑慮，垃圾也可能砸中清潔同仁的狀況，針對這次清潔同仁遭砸中，已經到警局備案，後續交由警方處理。

警方指出，48歲楊姓清潔隊員10日18時50分許清收運垃圾時，被民眾丟擲垃圾時砸到腿部受傷，楊女已於當天19時36分向楠梓警分局提告傷害及妨害公務，員警受理偵辦。

高雄市環保局也強調，本市垃圾不落地，採定點定時收運，垃圾車進入巷弄內時會慢速通過，導致民眾誤以為可以沿街丟垃圾。環保局重申，這種沿街丟垃圾相當危險，請務必去停留點等待垃圾車，勿於車輛行進中追趕垃圾車或拋丟垃圾，以免造成自身及工作人員受傷。

該爆料一出後，網友紛紛批評女子「去定點丟吧！做個文明人」、「既然有定點，就去定點，也不用趕的要命，其實就是懶」、「支持清潔隊提告」、「拿垃圾丟辛苦的清潔人員就錯在先了，還理由一堆？」。

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