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台南知名夜市鹽水雞四季豆有蛆！網友吃了狂吐　衛生局回應了

▲有網友前往台南知名觀光夜市買鹽水雞的蔬菜，回到家吃的時候，竟發現四季豆內有蛆和爛汁，台南市衛生局將派員實地稽查作業環境以及食物處理流程等，如有缺失要求限期改善。（圖／記者林東良翻攝）

▲有網友前往台南知名觀光夜市買鹽水雞的蔬菜，回到家吃的時候，竟發現四季豆內有蛆和爛汁。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指出，前往台南知名觀光夜市買鹽水雞的蔬菜，回到家吃的時候，聞、吃起來酸酸的，心想應該不是壞掉，可能是店家有加點醋之類，後來吃到四季豆時發現黑黑的就剝開看，不看還好一看馬上狂吐，看到好幾隻蛆和爛汁；台南市衛生局指出，將派員實地稽查作業環境以及食物處理流程等，如有缺失要求限期改善。

網友表示：「夜市裡一對夫妻在賣的鹽水雞，根本不敢想剛剛吞了幾個四季豆…，以後絕不吃鹽水雞了」。PO文一出引起網友熱議，網友們表示：「好惡心，從此有陰影了好可怕」、「那對夫妻我也有買過一次，覺得不是很好吃就沒有在買了」、「請公開店家保護後續的消費者」、「大夜市品質不會很好沒賣完隔天賣，人多就會很趕著出餐品質就下滑，所以去小夜市！」，「哇！滿滿的蛋白質…」、「拿回去退錢或是跟夜市管理委員會投訴，再沒用直接通報衛生局，會有人去查」、「這個要公佈攤位吧…好噁…」、「好壞的商人…賣這個」、「冷菜盡量別吃啊」、「超可怕」、「再也不吃四季豆」。

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針對民眾在社群媒體反應夜市鹽水雞食安疑慮，台南市政府衛生局表示，將派員查核該鹽水雞攤位的之作業環境以及食物處理流程等，如有缺失要求限期改善；若複查不合格，將依食安法處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台南市政府市場處則表示，該起事件有損夜市名譽，市場處會要求夜市管理委員會嚴加管理，不排除解除設攤資格。

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