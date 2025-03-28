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「沒幫丟垃圾」竟被商家指控態度差　彰化市清潔隊說話了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市清潔隊日前在清運垃圾途中，與店家爆發口角，清潔隊長對此事表示，當時民眾拿了2包垃圾要去丟，因為隊員沒有協助丟垃圾，加上隊員當時戴口罩，讓民眾誤解是在瞪他，將對隊員再教育，遇到老弱婦孺時協助倒垃圾。

▲彰化市清潔隊員遭民眾指態度差。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化市清潔隊員遭民眾指態度差。（示意圖／民眾提供）

該段爆發口角影像被民眾轉po到「社會事新聞影音」，附近有店家指出，當時垃圾車行經路口時，不能停車，只能慢慢移動，「我們拿垃圾往上丟不好丟」、希望「清潔隊員可以幫忙接」，當時隊員態度不好，司機不分青紅皂白劈頭就大喊「你是在罵甚麼」。

▲彰化市清潔隊員遭民眾指態度差。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲彰化市清潔隊遭民眾指態度差。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

民眾說，曾將屋內的5支老舊廢棄燈管收集要丟回收，還遭隊員質問「你是做水電嗎」，為何「丟個垃圾還要做身家調查」，甚至連路旁停了機車，也是他的問題，對清潔隊態度抱怨連連。

清潔隊表示，當時民眾拿了2包垃圾要去丟，因為隊員沒有協助丟垃圾，被誤解成是在瞪對方，對此清潔隊解釋，當時隊員戴口罩，過程中隊員也未對民眾做任何回話，造成民眾誤解。

▲彰化市清潔隊說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化市清潔隊說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

清潔隊表示，由於垃圾袋內的物資無法目測，過去曾發生隊員用手接垃圾時，被針、碎玻璃、瓷器扎到或是被砸到受傷，所以現在採用SOP方式，一般都是由民眾自行丟垃圾進清潔車，但如果遇到有年紀大或是老弱婦孺，才會進行協助，將對隊員再教育，協助家戶倒垃圾，避免類似事件再度發生。

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