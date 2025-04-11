加104%服務費！　陸多店家「抵制美國顧客」：不懂去問大使館

▲大陸一銀樓門口掛上，對美顧客加收104%服務費。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國9日宣布反制措施，將美國所有進口商品的關稅提升至84％。不料，美國總統川普於台灣時間10日凌晨再宣布，美國對中國的關稅從104%提至125%。川普此舉不僅惹怒中國官方，中國民間多店家也紛紛在門口張貼，「對美國顧客加收104%服務費」的相關標語。

▲大陸多商家抵制美國顧客。（圖／翻攝自微博，上同）

▲新加坡中式餐廳也放上標語。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，大陸各地多個店家10日在門口貼上中英標語，「本店即日起，對美國籍（或持綠卡在華）的顧客，加收104%關稅（服務費），如有不解，請諮詢美國駐華大使館。」有店家的「服務費」甚至高達250%。

一店家直接在門口寫下，對美國強徵關稅的行為「忍很久，也忍不了」。相關貼文引起微博網友熱議，「其他店家快跟上」、「還看到新加坡的華人餐廳也跟著貼上」、「高，實在是高，最起碼是態度」。

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

美國總統川普10日透過自家社群媒體Truth Social發文內容如下：

鑒於中國對全球市場表現出明顯缺乏尊重，我在此宣布，美國對中國徵收的關稅即刻起將提高至125%。希望在不久的將來，中國能意識到，剝削美國及其他國家的時代已經無法持續，也不再被接受。

相對地，鑒於超過75個國家的代表，包含美國商務部、財政部與貿易代表署（USTR），已就貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱以及非貨幣性關稅等議題，與美方展開協商，且在我的強烈建議下，這些國家並未以任何方式對美國進行報復，因此我已批准對這些國家實施為期90天的「暫停措施」，並在此期間大幅降低對等關稅至10%，同樣即刻生效。