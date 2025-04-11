關稅戰談判搶先機！　賴清德證實：台灣列美國第一批談判名單

▲總統賴清德證實，台灣列美國第一批談判名單。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的「對等關稅」新制日前正式上路，台灣遭課32%高關稅，即便後續川普宣布暫緩90天執行，但府院仍照計劃推出應對方案。總統賴清德今（11日）赴台中出席產業座談，親口證實，「台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面」，政府會做好準備，跟美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

賴清德說，川普總統當選後多次提出要對全世界國家課徵對等關稅，不只是總統府、行政院，所有團隊都密切注意情勢變化，也做好各種情形的準備。所以川普在台灣時間3日凌晨發布後，4日下午卓榮泰院長就率領行政團隊向社會報告，並提出對產業支持計劃，這是全世界面對川普總統關稅第一個所提出的對產業的支持計劃，總共有九大面向、20項策略，總金額粗估880億元新台幣。

賴清德提到，5、6日下午，他也開始和業界大家座談，第一梯次和科技業資通訊產業、第二梯次是中小微型企業，很感謝各位理事長出席，提供寶貴意見。所以他在兩次座談會之後，就錄了影片，向全國鄉親報告，當時也提出完整的五大對策，來面對川普總統的對等關稅。

賴清德說，希望藉由這個機會，台灣和美國可以完成過去多年來台灣希望和美國加強經貿的合作，可以利用這個機會建立。

其次，台灣也要進行採購，行政院多年來也已經盤點好，差不多這一兩個月都已經盤點，包括能源產品，石油、天然氣、工業產品、農業產品的採購等，平時若沒有盤點、討論，是不可能3日川普總統公布後，行政院可以在4日下午就馬上提出來。

另外，賴清德提到，也會對美國進行投資，剛剛理事長在報告，有很大的志氣，就是台中的工具機或是機械業絕對有實力，幫忙美國再工業化。台灣有自己的重要性，我們透過投資，也可以擴大台灣的產業實力。

第四，也要面對洗產地的問題，美國也要求很久，不只是對台灣要求，對很多國家都提出要求，我們利用這個機會，也應該要好好來面對。

賴清德強調，對美國談判策略與方向，會盡力降低對等關稅，從台美雙方的貿易協定開始談起；另外也藉由採購、投資，和本身也排除美國要求的非貿易關稅障礙；以及要做好洗產地種種問題。今天在座各產業代表都很樂意跟政府合作，來改善洗產地的問題。

接著賴清德說，在他發布計畫以後，第一時間就把台灣的對策和計劃送到美國政府，也得到正面的回應。所以大家都有注意到，美國政府已經把75個國家，他的對等關稅原本高低不一，先降至10%，台灣也從32％降至10%。

「我也要讓大家知道，台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面。」賴清德說，政府會做好準備，跟美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

另外，賴清德也強調，政府不只是發表對美國的談判方向，也提出照顧政策。台灣一定要繼續發展，經濟一定要繼續轉型與進步，無論是颱風、下大雨，或是天氣多炎熱，台灣的精神就是如此，繼續前進。

「台灣不是沒有遇過難關，我們遇過兩次能源危機，也遇過亞洲金融風暴，也遇過全世界的金融危機，還遇到COVID-19危機。」賴清德說，一開始大家都不看好台灣，但是最終不只度過難關，更讓台灣產業的體質更上一層樓。

「無論是卓院長提出的支持計劃，或是我本人向大家報告的五大策略面向，一定還有不足的地方。」賴清德說，他和行政院長、經濟部長等行政團隊都會進行產業座談，傾聽大家寶貴意見，讓大家的心聲可以在中央政府在做決策的時候，可以得到重視。