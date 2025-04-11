綠委齊籲嚴防陸貨藉台洗產地　「否則不利於台灣取得優惠稅率」

▲綠委陳素月、何欣純、沈伯洋、賴瑞隆、蔡易餘召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國日前針對各國開徵鉅額關稅後，又於台灣時間10日凌晨宣布暫停90天執行，這段期間被川普政府定為「協商進行期間」，並將對等關稅普遍調降至10％，只對中國維持145%懲罰性稅率。為此，綠委陳素月等人今（11日）召開記者會，要求關務署應強化查緝中國進口貨物，在政府把握時間與美國進行關稅談判同時，必須嚴防中國貨物利用台灣洗產地和傾銷的情況，勿讓中國有機可乘，破壞台美經貿關係，更不利於台灣取得優惠稅率。

陳素月今日邀集立委賴瑞隆、蔡易餘、何欣純、沈伯洋及黃捷，共同召開記者會，要求行政院經貿辦公室、財政部關務署、經濟部國貿署等有關單位，就面對美國課徵高額關稅，中國極有可能趁機利用台灣洗產地外，也有可能將貨物傾銷至台灣，若發生上述情形，將破壞賴總統「脫中入北」的產業策略，更將對台美經貿談判造成負面影響，不利於台灣取得優惠稅率。

綠委何欣純表示，對台灣來說，美國川普政府「一夜之間」按下暫停鍵，除中國以外其他國家都以10%作為基準關稅，這表示賴清德總統「脫中入北」的策略方向成功奏效，讓國人認同政府的因應之道。但產業遭受衝擊已成事實，在行政院880億元特別條例或預算尚未完成前，面對廠商出貨已到美國港口、或是貨船在海上、收單且已經產製好被退訂、或是備料完畢被抽單等的巨大損失，都已經或正在發生。

何認為，不僅這廠商眼前的損失，還包括台灣整體產業供應鏈的生存問題，尤其是中小企業、傳統產業等衝擊更大，更需要政府「及時雨」的協助，並進一步保障勞工的家計跟權益。

賴瑞隆表示，我國從2018年9月起加強查核商品標示偽冒標示，防堵中國產品透過台灣轉運美國措施後，每年查到的案件數呈現增加的趨勢，至2025年3月31日已累積裁罰到388件，其中輸往美國有133件，超過三分之一。如今美中貿易戰升級，125%的輸美關稅讓中國境內生產廠商有更大的誘因以身試法洗產地，政府應強化配套，不要讓不肖業者破壞台美之間建立的信賴關係。

蔡易餘指出，台灣正處於關鍵轉折點，應以冷靜理性的態度積極應對，避免情緒操作與衝突升高。蔡易餘也提到，台美農產品貿易密切，美方未來勢將關切我方稻米、豬肉與標示制度。農業部應儘速啟動出口獎勵、成本補助與利潤保障措施，並鼓勵業者把握中國水產退出後的美國市場缺口，轉守為攻。

出席立委要求，政府在持續爭取與美方談判空間的時刻，必須做好「最壞情境下的最好準備」，任何將破壞台美經貿談判的風險都應該避免，對外「脫中入北」、對內更要嚴守中國傾銷、洗產地，破壞台美經貿談判進程。