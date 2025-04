從股市賺25億美元！他見「川普割全球的韭菜」：台積電還我們啦

▲美國總統川普。(圖/路透)



記者曾筠淇/綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後,造成全球股市混亂,結果近日就有一段影片流出,是川普稱身邊的人分別賺了25億美元、9億美元。百萬YouTuber Cheap在臉書直言,川普的言論像在說「老子就在搞內線」,但無論如何,川普最後可能還是會安全下莊,「還我們台積電啦!」

根據影片,川普9日在白宮內接見了納斯卡盃系列賽的賽車手,當時他向眾人介紹,在他身邊的其中一人是查爾斯施瓦布(Charles Schwab),對方在股市中賺了25億美元(約新台幣820億元),另一個人則是賺了9億美元(約新台幣295億元)。

Oh my god. Donald Trump’s audio was caught on this video explaining that his billionaire friends made billions yesterday with tariffs and stock market manipulation. The SEC needs to investigate.



pic.twitter.com/LN438HYVsK