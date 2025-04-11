從股市賺25億美元！他見「川普割全球的韭菜」：台積電還我們啦

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從股市賺25億美元！Cheap見「川普割全球的韭菜」：台積電還我們啦

▲▼美國總統川普。（圖／路透） 

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後，造成全球股市混亂，結果近日就有一段影片流出，是川普稱身邊的人分別賺了25億美元、9億美元。百萬YouTuber Cheap在臉書直言，川普的言論像在說「老子就在搞內線」，但無論如何，川普最後可能還是會安全下莊，「還我們台積電啦！」

根據影片，川普9日在白宮內接見了納斯卡盃系列賽的賽車手，當時他向眾人介紹，在他身邊的其中一人是查爾斯施瓦布（Charles Schwab），對方在股市中賺了25億美元（約新台幣820億元），另一個人則是賺了9億美元（約新台幣295億元）。

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另根據《時代雜誌》報導，川普在宣布關稅暫停90天前數小時，突然在社群平台Truth Social上發文表示，「現在是買進的絕佳時機！」並在文末寫下「DJT」。這3個字母雖為「Donald John Trump 」的縮寫，但其實這3個字母也是他旗下川普媒體與科技集團（Trump Media and Technology Group Corp.）的股票代號，因此加州民主黨參議員席夫（Adam Schiff）認為這可能涉及內線交易或股市操縱。

針對此事，Cheap也在臉書上發文直呼「川普太猛了」，川普稱身邊的人分別賺了25億美元、9億美元，就像在說「老子就在搞內線」。他說，川普之前就割過幣圈韭菜，讓親信賺不少錢，只是關注幣圈的人並不多；至於這次，川普割的是全球股民，且還炫富。

Cheap直言，川普的行為就像是他想賺錢、他有權力，所以就賺錢了，「哈哈哈你咬我啊。」只是Cheap也說，不管到底是不是內線交易，川普最後可能都還是安全下莊，「果然『不是所有的超級反派都穿斗篷，有些是穿西裝，發推特』，把台積電還我們啦！」

貼文曝光後，底下網友紛紛討論道，「太無恥了」、「太狂了」、「用國家級權力賺錢」、「全球的韭菜，笑死」、「我不相信沒內線啦，我大膽懷疑川普及他身邊的人有靠這消息提前布局」、「川普：台積電還是要送過來喔」、「得『億』的一天」。

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