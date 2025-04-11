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被課145%關稅！陸百萬網紅1招解「美政府反過來給錢」全笑翻

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前再宣布，美國對中國的關稅從104%提至125%（目前已提高為145%）。川普此舉惹怒中國官方，中國民間多店家也紛紛在門口張貼，「對美國顧客加收104%服務費」的相關標語。就有大陸百萬網紅1招破解，還大賺美國人錢，「直接把價格標成負數就行了」，讓眾網友笑翻。

抖音百萬網紅張全蛋10日上傳新片，「吾有一計，可破關稅僵局。」他在片中則指出，想要應對美國的關稅其實很簡單，那就是直接把價格標成負數就行了。

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他舉例，比如一台車，在中國賣10萬，到了美國直接不用錢，把價格標成-50萬，倒貼50萬送給美國人民。但有125%關稅，也就是-625,000（元），「意思就是，美國政府還要反過來給我們625,000（元）。」

張全蛋說，這相當於中國一台車在國內賣10萬，到了美國這邊，到手125,000（元），「不就是125%的關稅嗎？Come on老特，我們可以的。」

影片被財經網紅「麥克風的市場求生手冊」轉發笑呼，「怎麼可以這麼幽默 XDD」。其他人也紛紛留言，「還得是亞洲人數學好」、「我竟然有一秒鐘認真的思考這個說法」、「是怎麼做到自己不笑的」、「這反向邏輯有點強」、「諾貝爾數學獎非你莫屬。」

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