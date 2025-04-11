川普白宮內介紹富豪友人：他今天從股市賺了25億美元

▲美國總統川普向賽車手介紹，他身邊的友人一天內在股市賺了25億美元。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅後，造成全球股市混亂。近日有段影片流出，川普9日在白宮向納斯卡盃系列賽（NASCAR）介紹查爾斯·施瓦布公司（Charles Schwab Corporation）的董座，並稱對方光是9日就從股市賺了25億美元（約新台幣820億元）。

根據影片內容，川普9日在白宮內接見了納斯卡盃系列賽的賽車手，當時他向眾人介紹，在他身邊的其中一人是查爾斯·施瓦布（Charles Schwab），並稱這不僅是一間公司的名字，同時也是一個人。

接著川普又補充，施瓦布一天內在股市中賺了25億美元（約新台幣820億元），另一個人則是賺了9億美元（約新台幣295億元）。

對此，有許多外國網友在影片下留言砲轟，「制衡與審查的機制究竟在哪」、「SEC（美國證券管理委員會）在哪裡」、「內線交易與股市操縱的明確證據。房間內每個人都是罪犯，這段犯罪影片非常不言自明！我們錄下橢圓辦公室裡的慶祝活動。」不過，也有其他網友緩頰，認為這並非犯罪證據，畢竟在幾天以前，這些富豪也損失了龐大的財產。