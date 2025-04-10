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川普稱「通膨下降了」！經濟學家曝隱憂：關稅衝擊尚未出現

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普發文慶祝「通膨下降了」。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普台灣時間10日凌晨宣布暫緩對等關稅，引起股市強彈，後續的進一步動態受到關注。川普台灣時間10日晚間再度發文，指稱通貨膨脹下降。隨後有專家表示，美國3月通膨率降至6個月的低點，不過關稅壓力正在迅速上升。

根據CNN報導，最新數據顯示，美國3月通膨率大幅放緩，凸顯在總統川普採取激進的貿易措施前，美國經濟仍保持強勁勢頭與韌性。放在過往時，這樣的消息總會令人感到振奮，認為美國人的生活成本不再飆升。

不過，雖然通膨降溫，但目前各國、各企業及市場、消費者都在應對嚴重的關稅稅率升級。經濟學家警告，這份數據可能是今年通膨的最低點，因為川普大規模、全面的關稅，顛覆了全球秩序，讓進口商品及終端消費品顯得更加昂貴。

▼川普發文指稱，通膨下降了。（圖／路透）

▲▼川普。（圖／路透）

經濟學家指稱，從10日發布的勞工統計局數據來看，3月份消費者無價指數（CPI）比上個月下降0.1％，增長速度比2月份的0.2％更慢，是2020年5月以來首次在每月的基礎上下降。

此外，經濟學家預估，能源價格下跌將推動當月整體 CPI 漲幅降至 0.1%，全年整體 CPI 漲幅降至 2.6%。整體CPI指數受到能源價格下跌推動，至於能源價格下跌的部分原因，是因為季節性調整。

在消費通路的部分，食品價格大幅度上漲，與2月份相比，上漲了0.5％。至於雞蛋的部分，則是受到禽流感影響，CPI雞蛋指數季增5.9％，與去年同期相比，上漲了60.4％。

惠譽首席經濟學家布萊恩·庫爾頓（Brian Coulton）表示，3月份核心通膨下降，肯定受到美聯儲的歡迎，尤其是核心商品、服務紛向的通膨率明顯下降，「但我們知道，在關稅上調以前，企業1月、2月已吸收了大量進口商品，因此關稅上調對消費品價格的衝擊，尚未反映出來。」

 
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