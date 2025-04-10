快訊／不只125%！美對中關稅總額「已達145%」　白宮官員證實了

▲美國總統川普 。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普在台灣時間10日凌晨宣布對75國暫緩實施「對等關稅」90天，但「唯有中國例外」，把中國的開徵稅率從104%加至125%。不過，由於美國對中國商品已經徵收了20%的附加關稅，使得總稅率已達到了145%，白宮官員也證實，此舉是為了進一步施壓中國，要求其在貿易談判中做出更多讓步。

川普10日凌晨透過自家社群媒體Truth Social發文宣布，超過75個國家同意與美國進行協商，因此美國對這些國家的對等關稅將暫時降至10%，為期90天，但針對中國的關稅則立即提高至125%，以反擊中國在全球市場上的不公平行為。

不過，有白宮官員向《CNBC》證實，此前美國對中國商品已經徵收了20%的附加關稅（川普政府為打擊芬太尼走私，對中國商品課徵20％全面性關稅），使得目前總稅率已達到了145%，此舉是為了進一步施壓中國，要求其在貿易談判中做出更多讓步。

針對川普關稅，中國商務部10日舉行例行記者會，發言人何咏前表示，已經注意到美國國內、國際社會都對美方所謂的「對等關稅」措施表達廣泛反對意見，中方敦促美方盡快取消單邊關稅措施，回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

對於是否會就關稅問題與美方進行談判，何咏前則說，中方立場始終維持相同，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底，我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」