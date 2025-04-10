125％關稅重捶中國！川普最新回應「不會等習近平做出讓步」

▲川普（左）強調，不會等待習近平在關稅問題上讓步。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普在台灣時間今（10日）宣布對75國暫緩實施「對等關稅」90天，唯獨中國稅率被提高至125%，而中國雖喊話盡快取消單邊關稅措施，回到透過平等對話妥善解決分歧的正確管道，但也強調「打，中方也將奉陪到底」。對此，川普最新回應指出，不會等待中國在關稅問題上讓步。

根據CNN報導，川普針對美中貿易戰的議題表示，他並不打算等待中國國家主席習近平做出讓步，儘管他宣布將暫停90天的關稅上調，但這並不意味著對中國的寬容，「這些年來我們一直被中國和其他國家剝削、占便宜，但中國是最大的問題。」

不過報導也指出，儘管美方將對中國進口商品的關稅調高至125%，中國方面仍表示願意繼續談判，北京並未因此退出談判桌。

▲何咏前表示，美方想談的話大門敞開，要打的話也奉陪到底。（圖／CFP）

中國商務部10日舉行例行記者會，發言人何咏前被問及相關問題時回應，他們注意到美國國內、國際社會都對美方所謂的「對等關稅」措施表達廣泛反對意見，中方敦促美方盡快取消單邊關稅措施，回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

對於是否會就關稅問題與美方進行談判，何咏前則說，中方立場始終維持相同，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底，我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」