快訊／關稅衝擊！國民黨4項聲明曝　開放陸客、普發一萬提振內需

▲國民黨主席朱立倫發布聯合聲明。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（10日）「縣市長聯合對策會議」，黨主席朱立倫邀集15位縣市首長與會，會後發表共同四項聲明強調紓困優先，要求政院將補貼擴大規模到兩千億；第二項，開放國際觀光客一個月免簽證、開放陸客來台觀光，促進地方消費，呼籲還錢於民，每人發放現金一萬元；第三項，政府應啟動赴美談判，組成赴美採購團；第四項，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，籲請總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。

針對國民黨四項聯合聲明，朱立倫表示，首先，紓困優先，擴大規模到2000億，中央產業協助方案規模應擴大到兩千億，後續再視關稅衝擊調整。具體項目包括，個別受衝擊產業有相對因應策略，鼓勵地方消費與觀光，保障勞工及農漁民方案，加強基礎建設，穩定金融市場。另外，紓困方案盡速啟動，包含補貼、租稅優惠、避免銀行抽銀根、延展還款等。同時也要擴大國安基金規模，增強資本市場韌性。

朱立倫強調，聯合對策第二項就是要擴大內需，觀光先行讓產業升級，呼籲還錢於民，每人發放現金一萬元，用以提振內需。開放國際觀光客一個月免簽證，開放陸客來台觀光，促進地方消費。加強基礎建設，解決電力供應等五缺問題。推動第三次進口替代，自行研發關鍵技術以及推動數位基礎建設。

至於聯合對策第三項，朱立倫強調應啟動國際談判，拓展多元市場，啟動赴美談判，組成赴美採購團，團員應包含中央、地方代表以及企業人士。任何貿易談判措施，都應兼顧勞工、農民及弱勢產業權益，並對任何衝擊都做好因應準備。對關鍵技術、策略性產業，訂定根留台灣方案及相關投資審查機制。為因應未來匯率波動與美債問題，建請政府應預擬相關因應措施，以穩定金融市場及降低對產業衝擊。拓展多元市場，應儘速加入區域經濟組織，與其他國家簽訂FTA，為產業出口爭取最大利益。

最後，朱立倫提到聯合對策第四項，呼籲中央與地方攜手面對挑戰；他強調，國難當頭，執政黨應全力應變，停止政治內耗，並籲請賴清德總統召開國是會議，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家，共商對策。