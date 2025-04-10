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號召16縣市長商討關稅對策　朱立倫：台灣人傻傻因台幣升值開心

▲朱立倫號召16縣市長共商關稅對策。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫號召16縣市長共商關稅對策。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

因應美國向台灣開徵對等關稅，國民黨主席朱立倫今晚（10日）召集16個藍、白營執政地方首長、代表及專家學者，在國民黨智庫舉行「縣市長聯合對策會議」。朱立倫表示，川普雖宣布推遲對等關稅90天，並把稅率降至10%，讓很多台灣人傻傻的開心，說台幣開始升值了，事實是台灣已經被美國盯上，接下來就是匯率戰，「川普講的兩千億不是空穴來風，原來台積電去美國還要再加一千億，可能整個台灣都要被拔過去了，所以接下來的談判很關鍵」。

與會縣市首長，包含國民黨籍的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、苗栗副縣長邱俐俐、雲林副縣長謝淑亞、南投縣副縣長王瑞德、連江縣副縣長陳冠人，以及民眾黨籍的新竹市代理市長邱臣遠。

朱立倫指出，川普當選前就曾指出四大戰略，要用關稅戰平衡貿易，並且大量提高國防預算，匯率戰讓美金貶值20%，用舊債換新債來解決美國公債，買美債的還要付安全捐或保管費1.5%；他預告，川普的四大戰爭很快就會展開，昨日宣布把稅率降至10%，過去則是1.6%左右，讓很多中小企業都受不了了，鴻海、廣達等等都很慘，傳產也很慘，新加坡也受不了。

朱立倫續指，對於美國的國防預算，川普前天宣布提高到1兆美元，是有史以來最高，佔了GDP3.5%，川普也要求他的戰略夥伴都要大幅提高國防預算，台灣被要求到至少5%，這是非常嚴重的事情，也就是1兆3千多億台幣，接下來就是匯率戰，這幾天台灣很多人傻傻的很開心，說台幣開始升值了，但其實台灣是已經被盯上，我國長期被指控操縱匯率，讓匯率在維持在32到33元，來保障出口，很快在匯率戰來襲時，我國會被強迫升值，對出口導向廠商是嚴重打擊，必須要嚴正準備。

朱立倫強調，關稅戰被全世界都視為最嚴重危機，但從川普上任一月後到現在，民進黨已經耽誤了三個月，甚至是最糟糕的是王牌已經打出去，現在要去談判很困難，川普講的兩千億不是空穴來風，原來台積電去美國還要再加一千億，可能整個台灣都要被拔過去了，所以接下來的談判很關鍵，就算談判成功，關稅降下來，但在地很多產業還是都會很慘，更何況還有半導體也還沒課稅，還有汽車鋼鐵跟鋁業，苗栗、桃園產業都跟汽車零組件有關係，被課25％並沒有減低，且已經實施了。

朱立倫說，非常謝謝縣市長們，大家真的很辛苦，從連假期間都沒有休息，一直跟企業界有聯繫，盧秀燕召集的八縣市有聲明，基北北桃也有共同聲明，智庫部分，由前國發會主委林祖嘉擔任經濟召集人，還有很多其他顧問學者，都很辛苦研擬各種方案。會議中請大家共同發表看法，最重要的就是中央、地方團結，解決企業界的問題。

國政基金會也表示，盤點美國課徵「對等關稅」，影響台灣最重的出口產品包括：鋼鐵製螺釘、螺栓及類似製品（44.40%）、自動資料處理機及其附屬單元 （60.88%）、手提電腦 （77.11%）、電動機及發電機(組) （38.40%）、原電池、原電池組及蓄電池 （39.57%）、交換器及路由器 （45.88%）、手機及網通產品之零件（40.05%）、光伏打電池 （78.65% ）、機動車輛之零附件 （53.18% ）、船舶（56.12%），衝擊所及新北中和、汐止、桃園中壢、觀音、新竹科學園區、台中大雅、潭子，彰化和美以及高雄大社等主要生產地。

國政基金會也評估，關稅可能帶來三波衝擊，其中「第一波衝擊」將導致產業提前拉貨，進而提高庫存造成產業衝擊，估計有關工具機、製鞋、紡織業等將會面臨第一波無薪假，首當其衝；「第二波衝擊」恐導致金融恐慌，影響股市大跌，使得消費萎縮，衝擊內需市場，包括：觀光旅遊、零售業等將深受其害；而「第三波衝擊」則將導致全球經濟衰退，產業需要面對全面衝擊。

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