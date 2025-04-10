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中國被徵125％關稅！商務部回應：要談大門敞開，要打奉陪到底

▲▼中國商務部,商務部,發言人,何咏前。（圖／CFP）

▲何咏前表示，美方想談的話大門敞開，要打的話也奉陪到底。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普稍早宣布，對75國的關稅措施暫緩90天，對於中國的關稅則是提升至125％。對此，中國商務部發言人何咏前表示，希望美方盡快取消單邊關稅措施，回到透過平等對話妥善解決分歧的正確管道，但「打，中方也將奉陪到底」。

川普新的關稅措施出爐後，中國商務部10日舉行例行記者會，發言人何咏前被問及相關問題時回應，他們注意到美國國內、國際社會都對美方所謂的「對等關稅」措施表達廣泛反對意見，中方敦促美方盡快取消單邊關稅措施，回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。

▲▼中國商務部回應，要談的話大門敞開，要打的話也奉陪到底。（圖／翻攝微博／人民日報）

▲中國商務部回應，要談的話大門敞開，要打的話也奉陪到底。（圖／翻攝微博／人民日報）

對於是否會就關稅問題，與美方進行談判，何咏前則說，中方立場始終維持相同，「談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。」

至於是否會對美國產品加徵更高的關稅，何咏前則說，不回答假設性的問題，不過貿易戰沒有贏家、保護主義沒有出路，若美方一意孤行，中方也將奉陪到底，「我們絕不接受美方的極限施壓和霸凌行徑，必將採取堅決有力措施捍衛自身正當權益。」

 
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