台灣「逃過125%關稅一劫」！律師：萬幸國民黨兩岸共同市場未遂

▲中美貿易戰再度升溫，關稅報復措施頻頻出招。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普先前針對各國公布「對等關稅」，部分藍營人士主張應報復美國、暫緩對美投資、爭取中國市場、開放陸客。然而，川普今（10日）凌晨又突然宣布，除了中國關稅提高至125%，其他75國的關稅政策將暫緩實施90天，並且把稅率降至10%。對此，律師黃帝穎直言，所幸國民黨「兩岸共同市場」未遂，台灣才能逃過美國125%高關稅一劫。

川普10日凌晨透過自家社群媒體Truth Social發文宣布，超過75個國家同意與美國進行協商，因此美國對這些國家的對等關稅將暫時降至10%，為期90天，但針對中國的關稅則立即提高至125%，以反擊中國在全球市場上的不公平行為。

針對此一政策，黃帝穎在臉書發文分析，台灣幸運地避開了這次高關稅的風險，因為國民黨長期主張「兩岸共同市場」，這將導致台灣經濟與關稅政策向中國靠攏，進而讓台灣承受與中國相同的經濟懲罰，「萬幸的是國民黨『兩岸共同市場』未遂，台灣才能逃過美國125%高關稅一劫。」

黃帝穎表示，美國對中國課徵125%的關稅，而對包括台灣在內的世界民主國家僅課徵10%，這之間的差異高達115%，這就是國民黨「兩岸共同市場」政策的代價，如果讓國民黨持續掌握立法院，並讓有犯罪前科的傅崐萁宣稱代表「台灣中央政府」到中國，「美國及其他民主國家將如何評價台灣？」

黃帝穎也警告，國民黨的政策還包括幫助中國對台「洗人口」的立法，以及削減總預算以癱瘓台灣部分執法機關，這些行為都將使台灣面臨與中國相同的125%關稅風險，代價是相當沉重的，台灣必須謹慎選擇未來的經濟政策方向。