高雄音響展登場！81品牌展出百萬旗艦機　入場送KKBOX音樂卡

▲高雄音響展今日起一連4天在高雄圓山大飯店舉行。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

備受音響迷引頸期盼的年度盛會來了！高雄圓山HI-END音響大展今(10日)起，一連4天在高雄圓山大飯店盛大舉行。此次匯集81家國內外知名音響品牌，打造95間專業展房，業者紛紛展示最新音響科技並提供沉浸式體驗，要價上百萬的旗艦機種可以一次享受聆聽，民眾入場除贈送限量CD，還加碼送KKBOX 30天無損音樂體驗卡。

2023年音響展移師高雄圓山飯店後，持續維持高人氣，吸引眾多音響愛好者前往。主辦單位預估，今年4天的展期將吸引上看1萬6千人次的參觀人潮，較去年1萬3千人次更上一層樓。

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▲▼各家業者展出百萬旗艦機種，觀光局長高閔琳(左2)也對此感到興奮。（圖／記者許宥孺攝）



此次展覽集結了台灣各地共81家旗艦級音響品牌，圓山大飯店將95間客房佈置為專業展房，各品牌將展出旗下最新的旗艦揚聲器、日本職人品牌串流機、歐系高規格音響線材，以及包括83吋電視、4K雷射旗艦百吋投影機等頂級影音設備，總計高達273家品牌陣容，將帶來最新的科技展示與沉浸式的體驗空間。

高雄市觀光局長高閔琳透露，市長陳其邁也是音響迷，但今日有公務行程很可惜沒辦法來。她表示，音響的意義在於將音樂家的現場情感真實傳達，而不單單是播放音樂的工具。隨著高雄近年朝向充滿活力與美學的城市發展，市民對於音樂及生活品質的重視程度也顯著增加，而音響展恰好滿足了這股需求。

▲95間客房打造為沉靜式體驗的展房。（圖／記者許宥孺攝）



主辦單位高雄市電器商業同業公會理事長林清源指出，為回饋參觀民眾，主辦單位特別準備了限量紀念CD，凡購票入場者即可獲贈。該CD精選12首來自發燒唱片廠牌「38度C唱片」的樂曲，收錄了蘭迪•蒂廷格三重奏〈對白〉、妮可·哈特西克&穆洛法蘭索〈愛情靈藥〉等多位音樂家的作品。此外，購票民眾還可額外獲得限量KKBOX 30天無損音樂體驗卡。