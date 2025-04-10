台灣首例！孝兒「肝太小」照救癌父　2階段移植登國際期刊

▲高雄長庚院長王植熙(左1)帶領一般外科主任李韋鋒(左3)、一般外科醫師侯登原(右1)組成肝臟移植團隊，為癌症父親延續生命。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

肝臟移植為肝癌、末期肝衰竭的最後治療手段之一。高雄一名男子罹患肝癌，兒子強烈表達有捐贈意願，無奈肝太小不適合捐贈。不過高雄長庚評估後，決定替父子施作2階段活體肝臟移植，將兒子較小的左肝捐出，癌父接受移植，2周內左肝成長250%，再將殘存的右肝切除，此成果獲得醫學期刊發表，為醫學上肝容積不足的問題提供解方。

57歲的劉先生罹患B型肝炎合併肝硬化，去年4月診斷出肝癌，並接受部分肝臟切除，術中接受射頻燒灼術治療後，反覆雙側肝癌復發，經歷了多次的燒灼、栓塞治療，癌細胞仍頑強復發。為了尋求一線生機，劉先生接受肝臟移植評估。

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由於大愛捐贈來源有限，在台灣，多數肝臟移植皆以親屬間活體肝臟捐贈為主，但常常遇到捐贈者肝臟容積不足，即便有強烈意願，在醫療面向仍不適合進行捐贈手術，而被迫放棄或錯失機會。

劉先生的兒子雖強烈表達捐肝意願，然而，經過電腦斷層檢查，醫療團隊發現兒子的左側肝臟體積僅有286毫升，僅佔正常比例的23.5%。按照傳統的評估標準30%，為了保障捐贈者的安全，兒子的肝臟容積明顯不足，無法進行右側肝臟捐贈手術。

▲兩階段活體肝臟移植手術。（圖／高雄長庚提供）

就在他們幾乎要放棄希望之際，高雄長庚院長王植熙帶領的肝臟移植團隊帶來了一線曙光，醫療團隊仔細評估了劉姓父子的狀況，決定採用「兩階段活體肝臟移植（LD-RAPID）」手術。這項技術如同為小肝臟注入成長的動力，實現原本看似不可能的捐贈任務。

王植熙指出，在第一階段手術中，兒子僅需捐出他相對較小的左側肝臟，這大大降低了捐贈者的手術風險。今年2月，劉父順利完成了第一階段的左肝切除，並將兒子的左肝移植到劉父身上。令人驚喜的是，術後第13天的電腦斷層顯示，移植的左肝在劉父體內快速成長，體積竟增加了250%，在確認移植肝臟功能良好後，醫療團隊在術後第14天隨即進行了第二階段手術，切除了劉先生殘餘的病變右肝。

▲劉先生肝臟恢復模擬圖。（圖／高雄長庚提供）

劉先生術後雖然經歷了膽管併發症接受引流管置放，但在醫療團隊的悉心照護下，劉先生恢復狀況良好，而捐出左肝的兒子，也在術後2週內平安出院。

由王植熙院長領導的高雄長庚肝則移植團隊，長期累積了豐富的「阿爾庇式手術」（ALPPS）經驗。這種2階段養肝的手術方式，原本使用在無法切除的大腸癌肝轉移病人身上，透過第一階段手術刺激剩餘肝臟生長，再於第二階段安全移除病灶，成效顯著，並為活體肝臟移植手術中常見的肝容積不足提供解方，相關成果更獲得國際知名外科醫學期刊（UPDATES in Surgery）的發表。

▲高雄長庚肝臟移植團隊累積了豐富的「阿爾庇式手術」，成果登上國際期刊。（圖／記者許宥孺翻攝）

王植熙強調，2階段活體肝臟移植手術需要經過更嚴格的術前評估，包括受贈者肝臟纖維化程度、血管構造等都必須符合特定條件。目前國際上並不建議肝硬化合併嚴重門脈高壓的患者接受此手術。然而，透過嚴謹篩選下，能減少捐贈者的手術風險，同時為患者尋得重生的機會。