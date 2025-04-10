告五人世運開唱！高捷加開班次迎5萬哈瓜　「行李堆成山」有解了

▲新生代樂團告五人將於世運開唱。（圖／相信音樂提供）



記者許宥孺／高雄報導

告五人12日將登上高雄世運開唱，備戰5萬名哈瓜進場，高雄捷運準備加班車疏運，散場往小港方向班距達3分鐘1班。此外，部分歌迷有行李寄放需求，高捷也在R16左營站閘門內設置人工行李寄放區，哈瓜聽完演唱會，搭乘捷運免出站，領完行李就可以搭車回家，節省進出站時間。

為加快疏運散場旅客，高雄捷運R17世運站自動收費閘門重新改裝，並增加2道閘門，北側樓梯同步開放旅客進站，進站動線進行人潮分流及月台排隊動線管制。

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▲告五人世運主場館開唱，高雄捷運備加班車疏運。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷表示，演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車，散場時依照引導牌面或現場人員依序進站搭車。

由於先前世運開唱時，外圍草地都會出現「行李黃牛」，開高價開放歌迷寄放行李，數量堆成小山，成為演唱會亂象。高捷此次於R16左營站閘門內設置人工行李寄放區供旅客臨時寄放，歌迷聽完演唱會搭車到R16左營站免出站領完行李就可以直接搭車前往其他車站，節省進出站時間。

▲告五人世運主場館開唱，高雄捷運備提供行李寄放服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

高捷指出，行李寄放區位於服務台後方，車站內均有行李寄放區指示立牌引導，R16左營站行李寄放服務時間為4月12日下午4點至晚上11點，最晚當天晚上11點前一定要取回行李，寄放費用統一為每件行李均一價100元。