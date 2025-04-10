高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿海上會香 10日盛大登場

▲台南安平開台天后宮、靈濟殿等廟宇出動神轎搭船出海，與高雄林園鳳芸宮等廟宇在海上進行會香，雙方於高雄興達港外海交接後，由安平地區等船隻於中午引導進入安平港。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南台灣最大規模的海上會香於10日舉辦，台南安平開台天后宮、靈濟殿等廟宇均出動神轎搭船出海，與高雄林園鳳芸宮等廟宇在海上進行會香，雙方於高雄興達港外海交接後，由安平地區等船隻於中午12時許引導進入安平港。

4年1次的南台灣最大規模海上巡境「高雄林園鳳芸宮媽祖海巡」，10日於高雄中芸港出發，安平地區由靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船大小船隊的人於海上迎接，上午11時許於高雄茄萣興達港外海迎接這隻海上隊伍，這次鳳芸宮媽祖海巡船隊有25艘，加上陸上的進香人員，約有3000人抵達安平。

這次會香，安平地區當做地方宗教大事，全安平10角頭的廟宇全動員，安平地區2大間公廟─安平開台天后宮、觀音亭也全力相助，包括天后宮提供廟埕及各項事宜，供鳳芸宮各神尊的駐駕與遠方朋友的接待等，而安平天后宮也出動延平郡王神轎至海上迎接遠道的朋友。

這次鳳芸宮媽祖暨海巡駐船眾神，首開先例駐宿安平開台天后宮，由廟方排場祀宴洗塵熱情接待外，鳳芸宮媽祖海巡船隊有25艘妝點七彩霓虹燈閃爍的船隊夜泊台南區漁會前碼頭，與夜間星空相互輝映，可說是另一個美麗的夜景。

此海上宗教會香的由來已久，世世代代傳承下來，未來子子系孫也會一直傳下去，一般路上會香已不容易，何況是海上會香，對此市府相當重視，會全力配合各項行政、交通等事宜。

此海上會香，高雄市政府於2013年8月1日將「林園鳳芸宮媽祖海巡」與安平港仔尾社的靈濟殿聯合辦理的宗教活動，登錄為民俗文化資產。安平靈濟殿主委何志章表示，安平沿海每到冬至前後是烏魚洄游的海域，烏魚肉質鮮美、烏魚子肥厚，是林園的漁民常來捕捉魚獲的場域，常有老輩述說種種神蹟，至於林園鳳芸宮海巡會香的時間最早追溯於何時無從考證，根據國家文化記憶庫的資料顯示：「林園靈帝殿、林園鳳芸宮、安平港仔尾社的靈濟殿建立了三廟的香火關係，並在戰後（1945）開始有『海上會香』的活動」。

何志章指出，鳳芸宮媽祖海巡會香團隊登陸集結後，於安平區陸上遶境會香的路關：從安平漁港出發→經運河→安平路75巷22弄→抵安平港仔尾社的靈濟殿→15：00起駕→沿運河單行道前行→左轉安平路33巷8弄→往安平路直行抵安平觀音亭會香→安平路前行右轉抵安平開台天后宮駐駕客宿；晚間18：30~21：00由安平開台天后宮排場祀宴熱情接待。當天晚間所有妝點七彩霓虹燈光閃爍的海上巡香船隻停靠於台南區漁會前碼頭港灣，將為海港夜景添加繽紛亮麗光彩！

安平開台天后宮盧友禮指出，鳳芸宮媽祖海巡以往都是在安平駐留一天，2025年首次駐宿安平開台天后宮，為兩地神、人，締結更深厚情誼，並添加宗教盛事佳話！4月11日駐宿安平開台天后宮的鳳芸宮媽祖暨眾神上午約8時起駕，從安平開台天后宮出發→由安平路轉湖內一街→右轉水景橋→左轉抵台南區漁會前碼頭登船回鑾，2025乙巳年鳳芸宮媽祖海上巡行會香圓滿。