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勞動部2024年人才發展品質管理系統頒獎　台南勞局再獲金牌肯定

▲台南市勞工局開辦多元訓練課程，培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，雙雙榮獲「2024年度人才發展品質管理系統(TTQS)評核」金牌肯定，9日北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受金牌授證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局開辦多元訓練課程，培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，雙雙榮獲「2024年度人才發展品質管理系統(TTQS)評核」金牌肯定，9日北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受金牌授證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局開辦多元訓練課程，培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，同時攜手大台南總工會協助工會與勞工多元發展，展現人才斜槓價值，雙雙榮獲「2024年度人才發展品質管理系統(TTQS)評核」金牌肯定，9日北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受金牌授證。

勞工局打亮人才培育金招牌，2024年度再度榮獲TTQS評核金牌，不僅是唯一地方政府職業訓練機關連續14年榮獲14面金牌，而大台南總工會則連續12年蟬聯金牌，實屬不易。勞工局王鑫基局長表示城市競爭力要靠人才，而人才則要靠培育，勞工局長期培育勞工提升職能，不僅高標準自我要求辦訓品質，更以「領頭羊」的角色帶領辦訓單位提升培育品質，公、私部門共同攜手強化勞工朋友的職能、增進職場競爭力。

勞動部勞動力發展署副署長黃齡玉表示TTQS評核制度推行至今已邁入第18年，推廣至今有超過19,000家企業導入系統，2024年約有3,190家企業機構及訓練機構參與TTQS評核，僅有78家企業及訓練機構獲得金牌，獲獎率僅有2.4％非常不容易。臺灣作為世界半導體重心，配合AI、淨零碳排、5+2等產業發展帶動人才需求，需要勞動部及各訓練單位協力共同培訓產業人才，黃齡玉感謝各單位對人才培育的努力，以提升企業及訓練機構的品質及發展，今年度首次與職前訓練評鑑五星級單位共同透過公開儀式表揚，鼓勵各訓練單位接軌國際產業脈動，共同為台灣人力訓練發展而努力。人才是企業成長最重要的關鍵，也是我們所關切的，希望透過人才職能提升，產業也能共同發展。我們相信所有的訓練沒有最好，只有持續地精進並做得更好，也希望能幫助各訓練單位做得更好、走得更穩健。

▲台南市勞工局開辦多元訓練課程，培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，雙雙榮獲「2024年度人才發展品質管理系統(TTQS)評核」金牌肯定，9日北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受金牌授證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基說黃偉哲市長非常重視人才培育工作，在知識經濟的時代，國家競爭力取決於人力資本的好壞，而人力資本的良窳與人才培育息息相關，勞工局率先全國公部門在訓練業務導入「TTQS人才發展品質管理系統」，強調訓用合一及持續改善，訓後就業率逾80％；更將人才培育與公益結合，除運用「成果展」呈現培育成效，亦讓習得一技之長的學員貢獻所長或透過義賣活動回饋社會，擴散學習效益、創造人才價值，更形成正向善循環。此外，照顧服務員訓練重視居家實習課程，強化照顧實務技巧，該業務更獲勞動部勞動力發展署評核優等。勞工局依不同對象推展人才培育，開辦中高齡、新住民等訓練專班外，更為服務身心障礙者建置「身心障礙人力銀行」，到宅盤點就業需求，適性培訓，協助逾6900人就業，另設置「晴天創意築夢坊展售平台」協助身障者創業，成立迄今銷售額累積達新臺幣8,500萬的好成績；為增進在職勞工的管理職能，全國首創勞工領袖大學，採初、進、高階及菁英班階梯式學習系統，強化勞動法令、溝通、管理職能，並與國際接軌，2024年課程更導入ESG、SDGS 永續發展等議題，讓學員能因應外在環境變化，學習新知，提升勞工朋友職場競爭力，逾9成學員訓後回饋有助於職能提升。

▲台南市勞工局開辦多元訓練課程，培育勞工職能，並進一步擴散培育效益，雙雙榮獲「2024年度人才發展品質管理系統(TTQS)評核」金牌肯定，9日北上至國立政治大學公企中心國際會議廳接受金牌授證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為擴大勞工進修管道與協助工會提升培育品質，勞工局以「桶箍」精神，攜手大台南總工會，提供多元訓練助勞工學習進修、增進職能，並建置人才公益平台，一起集結各工會專業成立『做工行善團』，幫弱勢家庭修繕房屋，讓臺南成為有情、有愛、有疼心的城市。做工行善團於2024年度榮獲國家發展委員會第七屆政府服務獎，是政府為民服務的最高榮譽。大台南總工會鄭山林理事長表示以共好精神，引導基層工會從開辦勞健保業務轉型到辦理培訓課程、參與TTQS評核，共同提升台南的辦訓品質；另外運用勞工自主學習開辦內部講師簡報班，培育勞工局法令校園宣導講師以及入廠輔導勞資會議等，開創人才斜槓價值，成為工會團體之光。

勞動部為促進民間訓練單位提升辦訓品質，另辦理職前訓練評鑑，其中承辦台南勞工局職前訓練的中華醫事科技大學、伽碩企業有限公司附設職業訓練中心及群亞國際股份有限公司，亦獲得職前訓練評鑑五星單位。勞工局攜手公、私、民間單位精進辦訓品質，打造臺南人才培育獲佳績，亮麗成果有目共睹。

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關鍵字：

勞動部人才頒獎台南勞局金牌

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