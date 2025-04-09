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救護車急載命危女送醫「出撞況」　單車騎士疑闖紅燈被撞飛受傷

▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警新營分局於8日晚上6時26分許獲報，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道路口，發生執行公務救護車與1台自行車車禍事故，警方到場於現場協助自行車騎士及救護車患者送醫救治，相關肇責目前由警方釐清中。

▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，玉井消防分隊救護車在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部腳踏車發生車禍。玉井分隊救護車駕駛27歲許員與後座45歲曾員，執行土 80多歲女子失去生命跡象的救護送醫案，送醫途中約於晚上6時30分許，行經當時為綠燈的柳營區德元埤大道、小腳腿交叉路口，與疑闖紅燈及逆向騎行的年約60歲男子所騎自行車車禍，造成對方受傷，救護車人員均無受傷，消防局第一時間已請支援，將救護車上病患及自行車傷者送柳營奇美醫院救治。現場救護車引擎蓋右前方凹陷、擋風玻璃裂開；腳踏車則j受毀。

▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，該名自行車肇事男子年約60歲（救護人員疑有聞到酒味），意識不清，對痛有反應，目前住院觀察。原救車上80多歲女病患，送醫時人已OHCA，陪同家屬在現場對發生車禍並無責怪救護車之救護人員。目前肇事原因及相關責任由新營分局警方調查釐清中。

▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲玉井消防分隊執勤救護車，在柳營區腳腿仔大道和德元埤大道的交叉路口，與1部疑闖紅燈逆向行駛的自行車發生車禍，造成自行車騎士受傷送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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