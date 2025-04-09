台南死亡車禍！單車女與機車碰撞倒地　送醫途中失去意識不治

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中指4月8日晚上7時28分許，台南市北區公園南路發生機車與自行車車禍，自行車女騎士倒地不起動也不動，機車騎士眼部也受傷流血，據了解，騎自行車的67歲陳姓女子與騎機車31歲呂女發生車禍，陳女送醫傷重不治，全案報請檢察官相驗調查釐清中。

▲網友在網路社群PO出影片，畫面中指4月8日晚上台南市北區公園南路發生機車與自行車車禍，自行車女騎士倒地不起動也不動，機車騎士眼部也受傷流血。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲騎乘自行車的女子送醫後傷重不治身亡，女騎士無酒駕情事，目前已報請檢察官相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於4月8日晚上7時28分許據報，北區公園南路139號發生車禍需緊急救護勤務，現場疑似為機車與自行車擦撞，消防人員到場發現機車騎士31歲呂女臉部撕裂傷，肢體疼痛，意識清醒，以救護車後送台南新樓醫院救治；自行車騎士67歲陳女於送醫途中意識改變，失去呼吸、心跳等生命跡象，經送成大醫院搶救不治。

市警五分局交通分隊分隊長楊力行指出，8日晚上7時多，一名女子騎乘自行車由福德街直行時與另名女騎士發生交通事故，騎乘自行車的女子送醫後傷重不治身亡，女騎士無酒駕情事，目前已報請檢察官相驗，詳細肇事原因及相關責任由五分局調查釐清中。