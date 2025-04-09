選舉順利　台南市區漁會完成理事長、常務監事選舉及聘任總幹事

▲南市區漁會依據《漁會選舉罷免辦法》順利完成選舉作業，圓滿選出新任理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬，並由全體理事同意聘任原總幹事林鈺昕續任。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南市區漁會8日召開第12屆第1次理監事會，依據《漁會選舉罷免辦法》順利完成選舉作業，圓滿選出新任理事長方裕豐、常務監事鄭奐彬，並由全體理事同意聘任原總幹事林鈺昕續任，整體選舉過程秩序良好，獲得全體理、監事一致認同與肯定。

台南市政府農業局局長李芳林表示，南市區漁會選舉備受各界關注，農業局本於輔導機關立場，積極督導漁會依循相關法令辦理選務，並秉持公平、公正、公開原則，確保選舉程序合乎規定。為維持會場秩序，亦協請警方進行協助；同時感謝台南地檢署、台南地院及金融聯合徵信中心協助審核候選人之素行、刑案紀錄與金融信用資料，確保人選符合資格。

本次選舉程序中，由15名理事候選人中互選產生理事長方裕豐；另由5名監事候選人中互選產生常務監事鄭奐彬，並經由全體理事同意聘任總幹事林鈺昕續任，程序完整、順利推進。

市長黃偉哲亦表示，台南市2個區漁會會員人數為全國之最，漁會組織的健全與否，攸關漁民權益與產業發展。透過此次順利完成選舉，不僅保障了漁民的參與權與選舉權，亦為未來推動漁業現代化、提升漁民技能與生活品質奠定良好基礎。

此外，南縣區漁會亦預計將於4月10日召開第13屆第1次理監事會，預期將順利完成各項改選作業，屆時本屆區漁會理監事全面改選程序即將告一段落。

▲新任總幹事林鈺昕，新任理事長方裕豐，常務監事鄭奐彬（左起）。

黃偉哲強調，漁會理監事的改選是地方漁業發展的重要契機，期盼新任團隊本於服務漁民之精神，積極推動漁業永續經營，提升漁民權益與生產效益，共同開創漁業新局。