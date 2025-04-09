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全台最小啄木鳥現身台南水道博物館　首見築巢行為成生態新亮點

▲台南山上花園水道博物館博物館近日發現一隻台灣特有亞種小啄木鳥，在園區白蓮霧樹啄洞，展開築巢行動，為園區添上一筆自然生態的驚喜。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南山上花園水道博物館博物館近日發現一隻台灣特有亞種小啄木鳥，在園區白蓮霧樹啄洞，展開築巢行動，為園區添上一筆自然生態的驚喜。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

春天正是萬物繁衍時節，台南山上花園水道博物館博物館近日發現一隻台灣特有亞種小啄木鳥，在園區白蓮霧樹啄洞，展開築巢行動，牠身影雖小，啄聲卻清脆響亮，引來館方與遊客駐足觀察，為園區添上一筆自然生態的驚喜。

館方人員表示，這隻啄木鳥自2月下旬起便頻繁出現在園區東側林帶，近期更目擊牠在樹幹上持續啄鑿，明顯有築巢的跡象。館方表示，水道博物館生態豐富，開園以來，園區就曾出現朱鸝、黃鸝，還有領角鴞等珍稀保育鳥類，以往也常見到五色鳥在樹幹築巢，但小啄木倒是第一次發現。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，小啄木是台灣最小型的啄木鳥，常見於中低海拔闊葉林，行動多為單獨或成對。牠們主要以樹皮間的昆蟲為食，此次觀察到的個體，目前尚未見到伴侶可能處於繁殖前的前期活動。

文化局代理局長林韋旭指出，山上花園水道博物館原為日治時期的重要水道設施，近年轉型為融合歷史文化與自然環境的開放空間。目前也積極建構相關軟硬體，未來會持續觀察啄木鳥的繁殖狀況，作為環境教育素材。

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