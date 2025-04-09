32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

記者林東良／台南報導

美國總統川普加徵對等關稅4月9日生效，高額32％關稅嚴重衝擊台灣經濟，未來發展充滿悲觀，台南虱目魚傳出被美國「委婉」拒單，養殖業者施進興無奈悲嘆，面對高關稅，收購成本必提高，以低價收購虱目魚等水產養殖產品，養殖業只會愈賣虧損愈多，未來只有「收起來不做了」一途。

▲美國對等關稅4月9日生效，台南水產養殖業者施進興無奈感嘆賣愈虧錢，未來只能「收起來」不做了。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南是國內最大的台灣鯛產地，占全國45%產值，虱目魚等水產養殖也佔市場很大的產量，每年比口美國佔比頗高，而川普32對等關稅，讓水產品成為這波關稅戰的重傷產業之一。

養殖業者施進興指出，他每天都會巡視養殖的大片魚塭，但現在是看愈傷心，面對美國32％的對等關稅，他感到十分憂心煩惱，因為關稅高，收購魚貨的成本就會增加，所以就會壓低收購價格，但業者養殖成本本來就愈來愈高，像養殖的飼料及相關物品，價格一直在調高，要拿好價收購業者不願意，便宜賣養殖業者不划算，這波關稅對養殖業者而言影響很大。

施進興表示， 政府的補助，以前都是補助冷凍廠，沒補助到漁民，補助1元、2元根本沒用，他聽到美國要課32％的關稅，就覺得真的要「包起來不做了」，賣1尾魚要賠幾十元，這能怎麼做？他能怎樣？只能不做了。32％的關稅，政府要想法解決，他認為農漁產品應沒稅金，關稅高，收購價就低，養殖業者就會虧錢，養殖成本高，愈做愈虧錢，無奈感嘆未來只能「收起來」不做了。