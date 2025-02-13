　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

▲2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

▲限量隱藏版小物-蛇年拍拍尺。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，遊逛燈區，記得要領取隱藏限量蛇年拍拍尺。桃園市政府青年局13日表示，位於機捷A19站旁的「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題，打造「跳跳跳馬戲團 The Bouncing Circus」充滿馬戲團氛圍的展區，展區內規劃滿滿的童趣燈具和互動性裝置，宛如「燈會的遊樂園」，無差別融化大小孩的心！

▲2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

桃園市青年局局長候佳齡局長表示，桃園是六都中最年輕、最有活力的城市！這次「青春光劇場」用創新思維打造「跳跳跳馬戲團」，展覽不再僅能觀賞，還能跟燈具進行互動，民眾可以在領取限量蛇年拍拍尺夜光手環後，帶著夜光拍拍尺，走進兩週限定、不分晝夜的沈浸式樂園。

▲2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

▲「小丑在做夢」燈具。（圖／青年局提供）

從斑馬紋的充氣拱門「伸縮夜晚 Inflatable Night」開始，進入白天與黑夜交織的奇幻結界，展區內散落著七組燈光裝置，包括「小丑在做夢 Clown is Dreaming」、「蜥蜴往上爬 Lizard is Climbing Up」、「月亮在唱歌 Moon is Singing」、「馬兒快跑 Horse is Speeding」、「青蛙在打呼 Frog is Snoring」、「狐狸藏星星 Fox is Hiding Stars」及「猴子大眼瞪小眼 Monkeys' Staring Eyes」，每一組燈飾都等待著參觀者探索他們背後的有趣故事與驚喜。

內容包括有好玩的跳跳床、迷宮和充氣公園以及各種趣味燈區，非常適合親子同樂，讓燈會不只好好看，還能好好玩!而這個顛覆傳統的創意馬戲團燈區，本次也特別邀請國際馬戲團隊來演出，將雜耍、馬戲表演、遊行等小朋友最愛的童趣內涵，一次集結，打造「燈會界的遊樂園」，無差別融化大人小孩的心！

而燈區隱藏版限量紀念小物，是結合今年蛇年及燈區的馬戲主題所推出的夜光版蛇年拍拍尺，自燈會開幕日 2月12日起，每周一到四下午五點、五六日下午四點，都可以到場索取，發完為止，每天將在「青春光劇場燈區」(地點：位於領航北路一段與環溪一街交叉路口)，限量發放300組，增加大小朋友賞燈的趣味性！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德今早將召開國安高層會議因應
廖偉翔氣爆直播遭青鳥出征　義消逆風幫澄清
新光三越櫃姐「3樓買飲料」逃過氣爆　原本想到11樓買午餐
「聞到瓦斯味5事不要做」　吸萬人點讚狂轉發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

板橋運動中心懸賞抓人！　崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中新光三越氣爆2澳門旅客亡　澳門官員搭長榮班機晚間抵台

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

公開透明落實陽光法案　新北警公職財產申報公開抽籤

臭屎味掰了！新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

新北新樹地下道交通再升級　自行車專用道2／15起開放通行

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

板橋運動中心懸賞抓人！　崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

獨／台中新光三越氣爆2澳門旅客亡　澳門官員搭長榮班機晚間抵台

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

公開透明落實陽光法案　新北警公職財產申報公開抽籤

臭屎味掰了！新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

新北新樹地下道交通再升級　自行車專用道2／15起開放通行

快訊／台中電廠晚間大火　鍋爐室燃燒100平方公尺

市場冷靜看待關稅戰　美股開盤小漲

打破麥可傑克森紀錄！肯卓克拉瑪超級盃演出「收視創歷史新高」

單用或混霜都OK！冬季用「美容油」為肌膚開光　打造澎潤感

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

新光三越氣爆4死逾32傷　保險專家點3狀況難理賠

孕婦剖腹誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下！」醫生一看驚呆

桃園「圓夢」第133場愛心捐贈　開學紅包助300名弱勢童

抽中拼賺47萬！2檔申購起跑　半導體封裝小巨人印能最甜

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供學童新鮮多樣化餐點

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

地方熱門新聞

獨／台中三越2澳門旅客亡　澳門官員抵台

板橋運動中心懸賞抓人！崩潰揭「有人一直在男淋浴間大便」

2025台灣燈會　超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

桃園「圓夢」愛心捐贈　開學紅包助弱勢童

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供多樣化餐點

汽車保桿鬆脫　員警協助排除困境

屏東青年返鄉就業　縣府獎助最高6萬元

2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲獎

嘉義水上平交道壅塞　將調整車次時間及車輛分流

市面2飲品是指示用藥　違法販售最高罰款200萬

15分檢測「酒精不耐症」　喝酒臉紅者應少喝酒

新北落實廉潔透明原則　主計處公職財產申報公開抽籤

新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

更多熱門

相關新聞

2025台灣燈會開幕　賴清德、張善政期朝野和諧

2025台灣燈會開幕　賴清德、張善政期朝野和諧

2025台灣燈會於12日元宵節，在桃園青埔展區大雨中開幕。總統賴清德親自到場點燈並表示，2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，結合科技與文化，打造獨一無二的光影盛宴。燈會的主燈「無限樂園」象徵台灣充滿無限可能，主燈高達18公尺，以無限符號造型呈現，並融合AI科技、動作捕捉等技術，讓燈光展演更具未來感。

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

台灣燈會大溪響應燈區點燈　陀螺花燈很獨特

2025台灣燈會　南二監作品蟬連燈王

2025台灣燈會　南二監作品蟬連燈王

2025台灣燈會開幕遊行登場　19組演藝團隊踩街

2025台灣燈會開幕遊行登場　19組演藝團隊踩街

關鍵字：

2025台灣燈會蛇年拍拍尺桃園青年局

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

北市警掃蕩黑幫　臨檢整排「美人腿」

快訊／台中新光三越氣爆　1男遭炸飛「半張臉不見」亡

即／兄變態殺人　通緝犯弟弟今落網

台中三越無燃燒　消防員推論：如粉塵

2歲澳門女童救回來了！「最新傷亡名單」出爐

即／新光三越氣爆釀30死傷　中市府：無限期停業

S媽悲痛喊「上戰場」葛斯齊疑開酸

即／新光三越氣爆4死！檢相驗33歲樓管　家屬崩潰

警消女兒曝爸「跑大雅工廠再衝新光」網哭爆

更多

最夯影音

更多

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面