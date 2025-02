不止寶可夢提燈！　2025台灣燈會超可愛「蛇年拍拍尺」 曝光

▲限量隱藏版小物-蛇年拍拍尺。(圖/青年局提供)

記者楊淑媛/桃園報導

2025台灣燈會在桃園,遊逛燈區,記得要領取隱藏限量蛇年拍拍尺。桃園市政府青年局13日表示,位於機捷A19站旁的「青春光劇場燈區」以親子及遊戲為主題,打造「跳跳跳馬戲團 The Bouncing Circus」充滿馬戲團氛圍的展區,展區內規劃滿滿的童趣燈具和互動性裝置,宛如「燈會的遊樂園」,無差別融化大小孩的心!

桃園市青年局局長候佳齡局長表示,桃園是六都中最年輕、最有活力的城市!這次「青春光劇場」用創新思維打造「跳跳跳馬戲團」,展覽不再僅能觀賞,還能跟燈具進行互動,民眾可以在領取限量蛇年拍拍尺夜光手環後,帶著夜光拍拍尺,走進兩週限定、不分晝夜的沈浸式樂園。

▲「小丑在做夢」燈具。(圖/青年局提供)

從斑馬紋的充氣拱門「伸縮夜晚 Inflatable Night」開始,進入白天與黑夜交織的奇幻結界,展區內散落著七組燈光裝置,包括「小丑在做夢 Clown is Dreaming」、「蜥蜴往上爬 Lizard is Climbing Up」、「月亮在唱歌 Moon is Singing」、「馬兒快跑 Horse is Speeding」、「青蛙在打呼 Frog is Snoring」、「狐狸藏星星 Fox is Hiding Stars」及「猴子大眼瞪小眼 Monkeys' Staring Eyes」,每一組燈飾都等待著參觀者探索他們背後的有趣故事與驚喜。

內容包括有好玩的跳跳床、迷宮和充氣公園以及各種趣味燈區,非常適合親子同樂,讓燈會不只好好看,還能好好玩!而這個顛覆傳統的創意馬戲團燈區,本次也特別邀請國際馬戲團隊來演出,將雜耍、馬戲表演、遊行等小朋友最愛的童趣內涵,一次集結,打造「燈會界的遊樂園」,無差別融化大人小孩的心!

而燈區隱藏版限量紀念小物,是結合今年蛇年及燈區的馬戲主題所推出的夜光版蛇年拍拍尺,自燈會開幕日 2月12日起,每周一到四下午五點、五六日下午四點,都可以到場索取,發完為止,每天將在「青春光劇場燈區」(地點:位於領航北路一段與環溪一街交叉路口),限量發放300組,增加大小朋友賞燈的趣味性!