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新生醫專國際志工團前進越南　新二代黃立羽回母親故鄉服務

▲新生醫專國際志工團前進越南　

▲侯佳齡局長（左一）期勉志工學生，將海外所學帶回社會，持續發揮影響力，成為助人利他的中堅力量。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新生醫專國際志工團隊，由2名教師帶領15名護理科學生志工，前往越南 Long Phuoc B 小學，進行為期10天的志工服務。國際護理師專班黃立羽同學分享，「我媽媽是越南人，小時候我在越南長大，因此這次能夠回到家鄉參與志工服務，對我來說意義非凡，希望透過這次的經驗，不僅關懷當地社區，也和母親的故鄉有更多情感連結。

專程前往機場送機的局長侯佳齡期勉志工學生，將海外所學帶回社會，持續發揮影響力，成為助人利他的中堅力量。出發前，志工團隊與候局長分享此次出行祈願小卡及目標，希望能在寒假尾聲為人生創造別具意義的難忘回憶，局長也於當場致贈志工團祈福小物，同時給予青年朋友最大支持與鼓勵。

▲新生醫專國際志工團前進越南　

▲新生醫專國際志工團前進越南。（圖／青年局提供）

新生醫專志工團隊帶隊的蘇萱老師表示，這次行動不僅延續了過去的健康推廣計畫，志工團特別新增了登革熱防治宣導，以提升當地學童及社區居民的防範意識，降低疾病傳播風險。此外，志工們將為學童進行健康量測，並深入當地家庭進行健康評估，透過實際行動了解社區需求，以利未來發展更具永續性的服務計畫。這些活動不僅幫助當地居民提升健康素養，也讓學生們在實際服務中深化專業技能。

▲新生醫專國際志工團前進越南　

侯佳齡表示，青年事務局長期支持青年參與國際志工成效卓著，近2年服務地點除泰國及越南外，尚包括烏干達、緬甸、柬埔寨、尼泊爾、馬來西亞等共7個國家，今年在寒假期間補助3場次的國際志工活動，分別至泰國、越南等地進行社區健康、教育服務，拓展桃園青年國際視野。

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